Τι αναφέρουν ΜΜΕ από το Βέλγιο: «Αρέσει ο Τσιφτσής στην Άντερλεχτ» (pic)

Για ενδιαφέρον της Άντερλεχτ για τον Αντώνη Τσιφτσή κάνει λόγο ο Βέλγος δημοσιογράφος, Σάσα Ταβολιέρι - Τι αναφέρει για τον Έλληνα κίπερ του ΠΑΟΚ.

Η «απογείωση» του Τσιφτσή με τον ΠΑΟΚ φαίνεται πως δεν έχει περάσει απαρατήρητη και στο εξωτερικό, με τα πρώτα σενάρια ενδιαφέροντος να κάνουν την εμφάνισή τους.

Όπως αναφέρει ο Σάσα Ταβολιέρι, «η Άντερλεχτ ενδιαφέρεται για τον Αντώνη Τσιφτσή.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική λίστα των «Μωβ», με τις πρώτες επαφές με το περιβάλλον του ήδη να έχουν γίνει.

Στην Άντερλεχτ τον αξιολογούν πολύ θετικά, ειδικά σε περίπτωση που ο 33χρονος κίπερ Κόλιν Κούσεμανς αποχωρήσει το επόμενο καλοκαίρι».

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