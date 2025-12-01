Τι αναφέρουν ΜΜΕ από το Βέλγιο: «Αρέσει ο Τσιφτσής στην Άντερλεχτ» (pic)

Η «απογείωση» του Τσιφτσή με τον ΠΑΟΚ φαίνεται πως δεν έχει περάσει απαρατήρητη και στο εξωτερικό, με τα πρώτα σενάρια ενδιαφέροντος να κάνουν την εμφάνισή τους.
Όπως αναφέρει ο Σάσα Ταβολιέρι, «η Άντερλεχτ ενδιαφέρεται για τον Αντώνη Τσιφτσή.
Ο Έλληνας τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική λίστα των «Μωβ», με τις πρώτες επαφές με το περιβάλλον του ήδη να έχουν γίνει.
Στην Άντερλεχτ τον αξιολογούν πολύ θετικά, ειδικά σε περίπτωση που ο 33χρονος κίπερ Κόλιν Κούσεμανς αποχωρήσει το επόμενο καλοκαίρι».
Δείτε τη σχετική ανάρτηση:
🚨🟣 EXCL - Anderlecht keen on Antonis Tsiftsis!— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) December 1, 2025
🇬🇷 The Greek Goalkeeper from PAOK’s high on the Mauves’ transfer list and contacts have already been made with his camp.
📈 He’s highly rated internally should Colin Coosemans leave next summer. #mercato #RSCA #JPL pic.twitter.com/G5Tjb0jhIk