Μουζακίτης σε μεγάλη συνέντευξη στην «Tuttosport»: «Ομάδα των ονείρων μου η Ρεάλ Μαδρίτης!»

Ο Χρήστος Μουζακίτης αποθεώνεται και μιλάει για όλους και για όλα στην ιταλική εφημερίδα Tuttosport. Λίγες ώρες πριν από την παραλαβή του βραβείου του Golden Boy Web 2025, σε μία τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Τορίνο στο Μουσείο Αυτοκινήτου (Automobile Museum) και αναμένεται να ξεκινήσει λίγο μετά τις 19:30 ώρα Ελλάδας.

Είναι η πρώτη φορά, που ένας Έλληνας παίκτης θριάμβευσε στο βραβείο Golden Boy κα συγκεκριμένα στο διαδικτυακό τρόπαιο. Ψήφοι οπαδών από όλο τον κόσμο σε μια διαδικτυακή ψηφοφορία στην ιστοσελίδα Tuttosport. Ο Χρήστος Μουζακίτης, ο 18χρονος μέσος του Ολυμπιακού, κέρδισε το βραβείο Web Golden Boy 2025 με σχεδόν 473.000 ψήφους στους διάφορους μηνιαίους γύρους (ίσο με το 39% όλων των ψήφων), ξεπερνώντας τον περσινό νικητή, τον Τούρκο παίκτη της Γιουβέντους Κενάν Γιλντίζ (σχεδόν 386.000 ψήφους ή 31,8%).

Με τίτλο: «Το Golden Boy με πέταξε κάτω από το κρεβάτι. Αυτό το βραβείο με πιέζει. Και μου αρέσει πολύ», ο Έλληνας διεθνής μέσος, εξήγησε-μεταξύ άλλων, στην ιταλική εφημερίδα πώς ανακάλυψε ότι είχε θριαμβεύσει στην online κατάταξη: «Ήμουν σε απομόνωση με την εθνική ομάδα και ξεκουραζόμουν, όταν ξαφνικά το τηλέφωνό μου τρελάθηκε! Είμαι ο διάδοχος του Γιλντίζ, δεν μπορώ να το πιστέψω. Ο 20χρονος Τούρκος έχει εντυπωσιακή ποιότητα».

Ολόκληρη η συνέντευξη στην Tuttosport:

«Γεωμετρία και πνεύμονες στην υπηρεσία του Ολυμπιακού, όπου τώρα υπαγορεύει τον ρυθμό του παιχνιδιού με την ευκολία που προέρχεται από βετεράνους του παιχνιδιού. Και να σκεφτεί κανείς ότι ο Χρήστος Μουζακίτης, ως παιδί, ζούσε στην περιοχή του πέναλτι ως το βασίλειό του. Τερματοφύλακας από κλίση ή ένστικτο, μέχρι που ένας τραυματισμός στο μάτι τον έφερε στο πρώτο σταυροδρόμι της ζωής του. Εκείνη την ημέρα, δεν έχασε θέση: ανακάλυψε μια άλλη, στη μέση του γηπέδου. Από τότε, δεν σταμάτησε ποτέ να βλέπει τα πάντα πριν από οποιονδήποτε άλλον. Από τη νίκη στο Youth League, νικώντας τη Μίλαν του Αμπάτε στα πέναλτι, μέχρι το πρωτάθλημα Ελλάδας που κατέκτησε την επόμενη χρονιά: μια ραγδαία άνοδος που η Tuttosport θα τιμήσει απόψε απονέμοντας στο νεαρό Έλληνα ταλέντο το Golden Boy Web, το βραβείο που απονέμει η Tuttosport ετησίως (βάσει διαδικτυακών ψήφων) στο καλύτερο ταλέντο κάτω των 21 στην Ευρώπη.



Όταν τον καλούμε βιντεοκλήση από την αίθουσα συνεδριάσεων της Tuttosport, ο Χρήστος εντυπωσιάζεται από τις γιγάντιες φωτογραφικές αφίσες που κρέμονται στους τοίχους: από τον Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο μέχρι τον Γιουσέιν Μπολτ, συμπεριλαμβανομένων των Ζανέτι και Μπαπέ», αναφέρει στην εισαγωγή της και συνεχίζει:

«Και μετά ξεστομίζει: «Νομίζω ότι υπάρχει χώρος για άλλη μια αφίσα εκεί πίσω. Αν αυτό δεν είναι πρόβλημα για εσάς, προχωρήστε και σηκώστε το πρόσωπό μου (γέλια)».

Ερώτηση: Πώς νιώθετε όταν αυτό το βραβείο, πριν από εσάς, κέρδισαν παίκτες του επιπέδου όπως ο Κενάν Γιλντίζ και ο Τζουντ Μπέλιγχαμ;

Απάντηση: «Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Για μένα, ήταν ήδη απίστευτο που βρέθηκα στην κατάταξη. Η νίκη είναι πραγματικά ανεκτίμητη. Σέβομαι πολύ τους διάφορους υποψηφίους, ξεκινώντας από τον Κενάν. Μου αρέσουν τα πάντα σε αυτόν: είναι μόνο 20 ετών, κι όμως παίζει με εντυπωσιακή ποιότητα».

Ερώτηση: «Πώς μάθατε ότι το κερδίσατε;

Απάντηση: «Ήμουν με την εθνική ομάδα και ξεκουραζόμουν στο δωμάτιό μου μετά την προπόνηση. Κάποια στιγμή, το τηλέφωνό μου άρχισε να φωτίζεται με μηνύματα και κλήσεις. Δεν μπορούσα να φανταστώ τι συνέβαινε, οπότε έβαλα το τηλέφωνο σε αθόρυβη λειτουργία και συνέχισα να κοιμάμαι. Το ξύπνημα, όπως μπορείτε να φανταστείτε, ήταν μαγικό...»

Ερώτηση: Πώς σας αντιμετώπισαν στα αποδυτήρια;

Απάντηση: «Πριν επιστρέψω από τη διακοπή, πήγα σε ένα μπαρ με μερικούς από τους συμπαίκτες μου στην εθνική ομάδα και γιορτάσαμε όλοι μαζί. Τώρα πρέπει να το κάνω με τους συμπαίκτες μου στον Ολυμπιακό: μόλις έχω την ευκαιρία, θα τους βγάλω για δείπνο για να τους ευχαριστήσω».

Ερώτηση: Έχετε ήδη επιλέξει εστιατόριο; Προς τιμήν του Golden Boy, το ιδανικό θα ήταν ένα ωραίο ιταλικό εστιατόριο...

Απάντηση: «Όχι ακόμα, αλλά θα επιλέξω την ελληνική, την κουζίνα μου».

Ερώτηση: Τα καλύτερα συγχαρητήρια;

Απάντηση: «Θα έλεγα γενικά από τους φίλους και τους συμπαίκτες μου. Μου είπαν ότι αυτή είναι μόνο η αρχή και να συνεχίσω να πιστεύω ακράδαντα στις ικανότητές μου, γιατί τα καλύτερα έρχονται. Μετά, φυσικά, όλοι αστειεύονται γι' αυτό: στο προπονητικό κέντρο κανείς δεν με φωνάζει πια με το όνομά μου, τώρα όλοι με αποκαλούν το "Golden Boy". Είναι τιμή μου.»

Ερώτηση: Έχετε ήδη βρει το κατάλληλο μέρος για το τρόπαιο;

Απάντηση: «Το σκέφτομαι, αλλά σίγουρα θα είναι σε έκθεση: θέλω να μπορώ να το κοιτάζω κάθε μέρα για να θυμάμαι ποιος είμαι και πού θέλω να βρίσκομαι.»

Ερώτηση: Φυσικά, με τη μεγάλη δύναμη έρχεται και μεγάλη ευθύνη. Δεν ανησυχείτε μήπως νιώθετε μεγαλύτερη πίεση από τώρα και στο εξής λόγω των προσδοκιών; Αυτό το βραβείο αναπόφευκτα θα τραβήξει πολύ περισσότερη προσοχή...

Απάντηση: «Για να είμαι ειλικρινής, η δύναμή μου έγκειται στο να μην αφήνω την πίεση να με καταβάλλει. Με τα χρόνια, έμαθα να τη διαχειρίζομαι, να την διοχετεύω... Αυτό το ξεχωριστό βραβείο θα βοηθήσει στην ευαισθητοποίηση. Θα με ωθήσει να δουλέψω ακόμα πιο σκληρά για τους στόχους που έχω θέσει στον εαυτό μου. Παίζω για τον Ολυμπιακό, τον μεγαλύτερο σύλλογο της χώρας μου. Έχω συνηθίσει να νιώθω υπό έλεγχο και να εργάζομαι σκληρά για να μην προδώσω όσους πιστεύουν σε μένα».

Ερώτηση: Και ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι;

Απάντηση: «Απλη: η κατάκτηση του Champions League και το Παγκόσμιο Κύπελλο με την Ελλάδα. Δεν ζητάω τίποτα περισσότερο».

Ερώτηση: Η νίκη στον αθλητισμό -όπως και στη ζωή- απαιτεί θυσίες. Τι έχετε εγκαταλείψει για να μπορέσετε να παίξετε σε αυτό το επίπεδο;

Απάντηση: «Είναι ένα μείγμα πραγμάτων, που κυμαίνονται από διατροφικές συνήθειες έως ρουτίνες: να τρώτε καλά και να κοιμάστε πολύ για να είστε σε εγρήγορση και σε φόρμα τόσο στους αγώνες όσο και στην προπόνηση. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορείς να γίνεις πραγματικός επαγγελματίας. Έπειτα, ένα πράγμα που λέω πάντα στον εαυτό μου είναι να προσπαθώ πάντα να είμαι ο εαυτός μου, χωρίς να συγκρίνω τον εαυτό μου με άλλους παίκτες».

Ερώτηση: Πείτε μας λίγα περισσότερα για τον εαυτό σας: είστε δεισιδαίμονας;

Απάντηση: «Απολύτως, αλλά ακολουθώ απλές τελετουργίες: Μπαίνω στο γήπεδο με το δεξί μου πόδι και πριν από τον αγώνα, ακούω τη λίστα αναπαραγωγής μου από την αρχή μέχρι το τέλος για να δυναμώσω».

Ερώτηση: Υπάρχει κάποια πτυχή του παιχνιδιού σας που, αν μπορούσατε, θα αλλάζατε εντελώς για να γίνετε πιο δυνατός;

Απάντηση: «Πρέπει να αναπτυχθώ πολύ σωματικά. Είμαι ακόμα πίσω σε αυτό το θέμα. Πρέπει να γίνω πιο δυνατός σωματικά και πιο ικανός σε 90 λεπτά».

Ερώτηση: Το είδωλό σας όλων των εποχών είναι ο Λούκα Μόντριτς. Υπάρχει κάποιος παίκτης στην ηλικία σας στην Ευρώπη με τον οποίο πιστεύεις ότι θα μπορούσε να αναπτυχθεί μια μεγάλη αντιπαλότητα;

Απάντηση: «Θα έλεγα τον Άρντα Γκιουλέρ, παρόλο που είμαστε δύο διαφορετικοί παίκτες: είναι πιο επιθετικός. Τον συνάντησα πρόσφατα στο Champions League και ανταλλάξαμε μερικές κουβέντες κατά τη διάρκεια του αγώνα. Έχει ένα λαμπρό μέλλον μπροστά του: είμαι σίγουρος ότι θα αντιμετωπίσουμε ο ένας τον άλλον πολλές φορές ακόμα. Ανυπομονώ να τον νικήσω».

Ερώτηση: Σχετικά με αυτόν τον αγώνα: υπάρχει κάποιος άλλος παίκτης που σας έκανε μεγάλη εντύπωση;

Απάντηση: «Μιλάμε για τον μεγαλύτερο σύλλογο στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Οι παίκτες τους βρίσκονται στο απόγειο της καριέρας τους. Έχουν εξωγήινους όπως ο Μπαπέ και ο Βινίσιους. Και μετά υπάρχουν οι Καμαβίνγκα και Βαλβέρδε: ήταν παντού».

Ερώτηση: Τι σας έλειψε για να κερδίσετε;

Απάντηση: «Εναντίον αυτών των παικτών, κάθε λάθος μετατρέπεται σε γκολ. Κάναμε πάρα πολλά».

Ερώτηση: Ξεκινήσατε στο τέρμα πριν τραυματιστείτε στο μάτι και μεταφερθείτε στο κέντρο. Υπάρχει κάτι από αυτόν τον ρόλο που σας έχει μείνει;

Απάντηση: «Όταν παίζεις στο τέρμα, εκτός του ότι έχεις μια προνομιακή εικόνα για το τι συμβαίνει στο γήπεδο, ξέρεις ότι το παραμικρό λάθος μπορεί να καταστρέψει ολόκληρη την ομάδα. Πρέπει να αναλαμβάνεις μεγαλύτερη ευθύνη από τους συμπαίκτες σου. Και νομίζω ότι αυτό με βοήθησε στον ρόλο μου. Απόλαυσα να παίζω στο τέρμα. Αν δεν ήταν αυτό το περιστατικό, ίσως να έπαιζα σήμερα στη δεύτερη κατηγορία της Ελλάδας (γέλια). Αφήνοντας στην άκρη τα αστεία, νομίζω ότι θα ήμουν πολύ κοντός για να παίξω σε υψηλό επίπεδο σε αυτή τη θέση».

Ερώτηση: Και ποιος ήταν το είδωλό σας ανάμεσα στα δοκάρια;

Απάντηση: «Ο Φαν Ντερ Σαρ, μια γάτα».

Ερώτηση: Αυτό το καλοκαίρι, ο Ολυμπιακός απέρριψε τις προτάσεις αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων που ενδιαφέρονταν για τη μεταγραφή σας. Υπάρχει κάποιος στον οποίο μπορεί να μην μπορείτε να πεις όχι στο μέλλον; Η ομάδα των ονείρων σου.

Απάντηση: «Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η Ρεάλ Μαδρίτης...»