PAOK Academy: Το... αδιανόητο Σαββατοκύριακο των 19 γκολ!

Ούτε ένα ούτε δύο αλλά 19 γκολ πέτυχαν το Σαββατοκύριακο οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ στα πρωταθλήματα υποδομής Super League στις τρεις αναμετρήσεις κόντρα στον Λεβαδειακό.

Οι ακαδημίες του Δικεφάλου είχαν... όρεξη παρά τις αντίξοες συνθήκες και το απότομο κρύο που έβγαλε στη Θεσσαλονίκη. Η Κ19 έκανε την... αρχή το Σάββατο (29/11) στην πόλη της Βοιωτίας, καθαρίζοντας από νωρίς την υπόθεση νίκη και δύο γκολ του Στύλου, με τον Τσιότα να βάζει το... κερασάκι στην τούρτα για το τελικό 0-3, με το οποίο παρέμεινε στην κορυφή.

Η Κυριακή ήταν η μέρα των Κ17 και Κ15 να... ξεσπάσουν πάνω στις αντίστοιχες του Λεβαδειακού. Η Κ17 των Ορφανού-Κρινίτσα το έψαχνε καιρό αυτό το ματς, καθώς οι γκέλες με Πανσερραϊκό και κυρίως με Παναιτωλικό την είχαν αφήσει «πληγή». Δεν... λυπήθηκε την ομάδα της Βοιωτίας και την κέρδισε με το εντυπωσιακό 9-0!

Πρωταγωνιστές ο Σούβλατζης (2 γκολ), ο Ματέρα (2 γκολ & 1 ασίστ) αλλά και ο Βλάχος (1 γκολ & 2 ασίστ). Εννιά γκολ και στο -5 από τον Παναθηναϊκό, τον οποίο υποδέχεται στα... προσεχώς θέλοντας να μειώσει ακόμα παραπάνω την απόσταση από την κορυφή με το βλέμμα στο τρίτο συνεχόμενο πρωτάθλημα.

Η Κ15 «ζήλεψε» και λίγο μετά τη δύση του ηλίου έβαλε άλλα επτά γκολ στον Λεβαδειακό, με το εξωπραγματικό σερί να συνεχίζεται. 9/9 νίκες, κορυφή και τέρματα 29-3 για την ομάδα των Δημητριάδη-Βασιλάκου. Ο Κακάλης ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με χατ τρικ και 2 ασίστ, ενώ από κοντά και ο Περρωστής με δύο τέρματα και μία τελική πάσα.

Ένα εντυπωσιακό Σαββατοκύριακο, πριν από ένα ακόμα που θα είναι γεμάτο ντέρμπι. Την Παρασκευή (5/12) η Κ19 του ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Άρη στη Σουρωτή, ενώ το Σάββατο (6/12) η δράση μεταφέρεται στο Φίλυρο για τα αντίστοιχα παιχνίδια της Κ17 και Κ15.