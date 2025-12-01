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Κουτσιαύτης: «Ο χειρότερος Γερμανός διαιτητής στην Ελλάδα, ακατάλληλος για ντέρμπι» (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Αριστομένης Κουτσιαύτης σχολιάζει τις αμφισβητούμενες φάσεις της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.
Κουτσιαύτης: «Ο χειρότερος Γερμανός διαιτητής στην Ελλάδα, ακατάλληλος για ντέρμπι» (vid)