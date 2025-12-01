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Παπαθεοδώρου: «Τρίο Στούτζες η άμυνα του Παναθηναϊκού- Ο Νίκολιτς παίρνει το μάξιμουμ» (vid)

Ποδόσφαιρο
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Δείτε το σχόλιο του Βασίλη Παπαθεοδώρου στην εκπομπή Center Fox για το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΑΕΚ και τη 12η αγωνιστική.
Παπαθεοδώρου: «Τρίο Στούτζες η άμυνα του Παναθηναϊκού- Ο Νίκολιτς παίρνει το μάξιμουμ» (vid)