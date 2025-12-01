Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Παπαθεοδώρου: «Τρίο Στούτζες η άμυνα του Παναθηναϊκού- Ο Νίκολιτς παίρνει το μάξιμουμ» (vid) 01-12-2025 14:13 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Δείτε το σχόλιο του Βασίλη Παπαθεοδώρου στην εκπομπή Center Fox για το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΑΕΚ και τη 12η αγωνιστική. H FIFA απαγόρευσε την ωραιότερη φανέλα του Μουντιάλ! menshouse.gr Κουίζ ομιλείτε ελληνικά: Εάν τερματίσεις αυτό το τεστ αυξανόμενης δυσκολίας έχεις γνώσεις Μπαμπινιώτη menshouse.gr Μη ανιχνεύσιμη από τους δημοσκόπους: Η περιοχή της Ελλάδας που βγάζει Καρυστιανού πρώτη και με διαφορά instanews.gr Γρήγορος, εγκεφαλικός, με τρομερό αμυντικό φίλτρο: Βλέπει στον γιο του Σισέ τον νέο ηγέτη της άμυνας menshouse.gr Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Σε σχέση με πασίγνωστο μοντέλο dailymedia.gr Ο… γκουρού των δημοσκόπων: Ο μοναδικός που βλέπει αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας από την πρώτη κάλπη instanews.gr Απανωτά μπαμ: Τι έκλεισε και τι διεκδικεί η νέα πλατφόρμα Αλαφούζου dailymedia.gr Ο κίπερ και οι 4 της άμυνας: Οι 5 Έλληνες στα μετόπισθεν που ειναι πολύ πιθανό να ξεκινάει του χρόνου ο Νίστρουπ menshouse.gr Παπαθεοδώρου: «Τρίο Στούτζες η άμυνα του Παναθηναϊκού- Ο Νίκολιτς παίρνει το μάξιμουμ» (vid) SHARE