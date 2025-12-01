Η «κραυγή» Τάισον - Γιακουμάκη: Η στιγμή που ο ΠΑΟΚ σφραγίζει το «διπλό» (vid)

Η κάμερα του PAOK TV κατέγραψε τη στιγμή που σφράγισε το «διπλό» του Δικεφάλου στη Λιβαδειά - Η άψογη συνεργασία του Τάισον με τον Γιακουμάκη που έριξε νοκ άουτ τους γηπεδούχους.

Τι κι αν έμεινε με δέκα παίκτες στο πιο κρίσιμο σημείο του ματς; Ο ΠΑΟΚ έδειξε ψυχή, μέταλλο, χαρακτήρα και μια refuse to lose νοοτροπία.

Απλά χρειάστηκε μόλις μία στιγμή για... ρεβάνς. Και φυσικά έναν ακούραστο Τάισον που έκανε αδιανόητη κούρσα, νίκησε τον Τσοκάι, πέρασε απίθανη κάθετη ανάμεσα στους παίκτες του Λεβαδειακού και από εκεί και πέρα ανέλαβε ο Γιακουμάκης...

Πολλές, πάρα πολλές μάχες από τον Έλληνα φορ που κατέθεσε ψυχή στο χορτάρι και με ένα «άρρωστο» τελείωμα, εκτέλεσε τον Λοντίγκιν για την τρελή ανατροπή!

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