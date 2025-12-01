Τσατάλης: «Ακριβώς ό,τι είπε ο πρόεδρος - Πίστη, υπομονή και επιμονή» (vid)

Ο Τάσος Τσατάλης ανέβασε το βίντεο της ομιλίας του Μάριου Ηλιόπουλου από το Ηράκλειο, τονίζοντας πως ήρθε η δικαίωση, με το 3Χ3 των νικών σε μια δύσκολη εβδομάδα.

Η ΑΕΚ κατάφερε σε μια εβδομάδα να νικήσει τον Άρη, τη Φιορεντίνα και τον Παναθηναϊκό, σε τρία υψηλών απαιτήσεων παιχνίδια και ο υπεύθυνος Τύπου της Ένωσης Τάσος Τσατάλης, θύμισε την προ καιρού ομιλία του Μάριου Ηλιόπουλου στο Ηράκλειο, όταν έκανε λόγο για «πίστη, υπομονή και επιμονή».

Η ανάρτηση του Τσατάλη:

Έκλεισε μια πολύ δύσκολη εβδομάδα με απαιτητικούς αγώνες που έπρεπε να τα βγάλουμε πέρα χωρίς όλα μας τα όπλα. Η ομάδα πάλεψε και πήρε τα αποτελέσματα. Πίστη, υπομονή και επιμονή. Ακριβώς ό,τι είπε ο πρόεδρος πριν μερικές εβδομάδες στο Ηράκλειο.