Σλοτ για Σαλάχ: «Τον άφησα στον πάγκο λόγω ρυθμού αγώνων – Έχουμε περισσότερους από 11 παίκτες που αξίζουν να ξεκινούν»

Ο Άρνε Σλοτ εξήγησε μετά το 2-0 της Λίβερπουλ επί της Γουέστ Χαμ την απόφασή του να μην συμπεριλάβει τον Μοχάμεντ Σαλάχ στην αρχική ενδεκάδα, μια επιλογή που προκάλεσε συζητήσεις πριν και μετά τον αγώνα.

Η Λίβερπουλ επέστρεψε στις νίκες στην Premier League έπειτα από μια δύσκολη περίοδο, με τον Αλεξάντερ Ίσακ να βρίσκει για πρώτη φορά δίχτυα στο πρωτάθλημα και τον Κόντι Γκάκπο να διαμορφώνει το τελικό 0-2 στις καθυστερήσεις.

Το μεγαλύτερο θέμα συζήτησης, ωστόσο, ήταν η απουσία του Σαλάχ από το αρχικό σχήμα. Ο Αιγύπτιος, που βρίσκεται σε πτωτική φόρμα το τελευταίο διάστημα, έμεινε εκτός βασικών για πρώτη φορά στη θητεία Σλοτ και για πρώτη φορά σε παιχνίδι Premier League από τον Απρίλιο του 2024 – επίσης κόντρα στη Γουέστ Χαμ.

Μετά το ματς, ο Ολλανδός τεχνικός ρωτήθηκε αν η μη συμμετοχή του Σαλάχ αποτέλεσε μήνυμα ή τακτική επιλογή, και απάντησε:

«Καταλαβαίνω γιατί με ρωτάτε για τον Σαλάχ, αλλά το ίδιο ισχύει και για κάθε παίκτη που μένει στον πάγκο. Παίζουμε τέσσερις αγώνες σε δέκα ημέρες. Έχω πολλούς ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου και σήμερα επέλεξα αυτή την ενδεκάδα. Κάποιες φορές μένει έξω ο Ίσακ, άλλες ο Βιρτς – είναι φυσιολογικό».

Συνέχισε λέγοντας: «Δεν είναι εύκολες οι αποφάσεις μου. Έχω περισσότερους από 11 παίκτες που αξίζουν να παίζουν και, όπως ο Σαλάχ, έτσι και οι Ίσακ, Βιρτς ή Εκιτικέ έχουν μείνει στον πάγκο σε διάφορα παιχνίδια. Αυτό είναι μέρος της διαχείρισης μέσα σε μια απαιτητική σεζόν».