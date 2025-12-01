Το «αδύνατο» γκολ του Νίκο Γουίλιαμς που… αψήφησε τη λογική και έκλεψε την παράσταση (vid)

Η Αθλέτικ Μπιλμπάο επικράτησε 2-0 της Λεβάντε για την 14η αγωνιστική της La Liga, όμως όλη η συζήτηση μετά τον αγώνα περιστράφηκε γύρω από το εντυπωσιακό τέρμα του Νίκο Γουίλιαμς, ένα γκολ που μοιάζει να αψηφά τους κανόνες της φυσικής.

Η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε άνοιξε το σκορ μόλις στο 3’, με τον Ρόμπερτ Ναβάρο να εκτελεί ιδανικά. Στο πρώτο μέρος η Αθλέτικ είχε αρκετές ευκαιρίες για να «κλειδώσει» από νωρίς το παιχνίδι, όμως είτε ο Ράιαν είτε η αστοχία των φιλοξενούμενων κράτησαν το σκορ στο 1-0.

Όλα αυτά μέχρι το 44’, όταν ο Νίκο Γουίλιαμς σημείωσε ένα γκολ… ζωγραφιά. Ο διεθνής εξτρέμ μπήκε στην περιοχή και με μία αέρινη λόμπα «κρέμασε» τον Αυστραλό τερματοφύλακα. Το πραγματικά εντυπωσιακό, πάντως, δεν ήταν η επιλογή της εκτέλεσης, αλλά η τροχιά της μπάλας: από την πίσω κάμερα φαίνεται αρχικά να κατευθύνεται προς το δοκάρι, όμως τα φάλτσα αλλάζουν την πορεία της και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα με τρόπο που μπερδεύει το μάτι.

Μετά τον αγώνα, ο Ερνέστο Βαλβέρδε δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ο νεαρός εξτρέμ:«Τέτοια πράγματα έρχονται με πολλή δουλειά, καθημερινή προσπάθεια και συνέπεια. Ο Νίκο βρίσκεται πια σε καλύτερη κατάσταση και το βλέπουμε στο γήπεδο. Η φάση του γκολ ήταν εξαιρετική, αναπτύξαμε σωστά την επίθεση από πίσω και ήμουν πραγματικά περίεργος να δω πώς θα τελείωνε. Το αποτέλεσμα ήταν υπέροχο».