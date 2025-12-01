Το «αδύνατο» γκολ του Νίκο Γουίλιαμς που… αψήφησε τη λογική και έκλεψε την παράσταση (vid)

Η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε άνοιξε το σκορ μόλις στο 3’, με τον Ρόμπερτ Ναβάρο να εκτελεί ιδανικά. Στο πρώτο μέρος η Αθλέτικ είχε αρκετές ευκαιρίες για να «κλειδώσει» από νωρίς το παιχνίδι, όμως είτε ο Ράιαν είτε η αστοχία των φιλοξενούμενων κράτησαν το σκορ στο 1-0.
Όλα αυτά μέχρι το 44’, όταν ο Νίκο Γουίλιαμς σημείωσε ένα γκολ… ζωγραφιά. Ο διεθνής εξτρέμ μπήκε στην περιοχή και με μία αέρινη λόμπα «κρέμασε» τον Αυστραλό τερματοφύλακα. Το πραγματικά εντυπωσιακό, πάντως, δεν ήταν η επιλογή της εκτέλεσης, αλλά η τροχιά της μπάλας: από την πίσω κάμερα φαίνεται αρχικά να κατευθύνεται προς το δοκάρι, όμως τα φάλτσα αλλάζουν την πορεία της και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα με τρόπο που μπερδεύει το μάτι.
Μετά τον αγώνα, ο Ερνέστο Βαλβέρδε δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ο νεαρός εξτρέμ:«Τέτοια πράγματα έρχονται με πολλή δουλειά, καθημερινή προσπάθεια και συνέπεια. Ο Νίκο βρίσκεται πια σε καλύτερη κατάσταση και το βλέπουμε στο γήπεδο. Η φάση του γκολ ήταν εξαιρετική, αναπτύξαμε σωστά την επίθεση από πίσω και ήμουν πραγματικά περίεργος να δω πώς θα τελείωνε. Το αποτέλεσμα ήταν υπέροχο».
Esta perspectiva del gol de Nico Williams es espectacular.— Diego Cobo (@DiiegoCobo) November 30, 2025
La cucharita coge una dirección verdaderamente extraña.pic.twitter.com/2keh53r0KQ