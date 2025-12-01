Μαρέσκα: «Η αποβολή του Καϊσέδο ήταν δίκαιη – Τα διαιτητικά κριτήρια όμως αλλάζουν από φάση σε φάση»

Ο Έντσο Μαρέσκα συμφώνησε με την απόφαση του διαιτητή να αποβάλει τον Μόιζες Καϊσέδο στο ντέρμπι με την Άρσεναλ, ωστόσο εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για τη γενικότερη ασυνέπεια που –όπως υποστηρίζει– παρουσιάζουν οι διαιτητές σε παρόμοιες φάσεις.

Μετά το τελικό 1-1 στο «Στάμφορντ Μπριτζ», ο τεχνικός της Τσέλσι ανέφερε: «Η κόκκινη κάρτα στον Καϊσέδο ήταν σωστή, δεν έχω αντίρρηση. Όμως γιατί δεν υπήρξε ανάλογη απόφαση για τον Μπεντανκούρ στο μαρκάρισμα πάνω στον Ρις Τζέιμς στο παιχνίδι με την Τότεναμ; Εμείς οι προπονητές δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε γιατί εφαρμόζονται διαφορετικά κριτήρια».

Μιλώντας για την εικόνα της ομάδας του, πρόσθεσε: «Τελικά, ο βαθμός είναι θετικός. Στο 11 εναντίον 11 ήμασταν καλύτεροι, δεν μας απείλησαν ουσιαστικά. Είναι μια απόδειξη ότι μπορούμε να σταθούμε απέναντι σε κάθε αντίπαλο και να διεκδικήσουμε αποτελέσματα».