Μαρέσκα: «Η αποβολή του Καϊσέδο ήταν δίκαιη – Τα διαιτητικά κριτήρια όμως αλλάζουν από φάση σε φάση»

Μετά το τελικό 1-1 στο «Στάμφορντ Μπριτζ», ο τεχνικός της Τσέλσι ανέφερε: «Η κόκκινη κάρτα στον Καϊσέδο ήταν σωστή, δεν έχω αντίρρηση. Όμως γιατί δεν υπήρξε ανάλογη απόφαση για τον Μπεντανκούρ στο μαρκάρισμα πάνω στον Ρις Τζέιμς στο παιχνίδι με την Τότεναμ; Εμείς οι προπονητές δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε γιατί εφαρμόζονται διαφορετικά κριτήρια».
Μιλώντας για την εικόνα της ομάδας του, πρόσθεσε: «Τελικά, ο βαθμός είναι θετικός. Στο 11 εναντίον 11 ήμασταν καλύτεροι, δεν μας απείλησαν ουσιαστικά. Είναι μια απόδειξη ότι μπορούμε να σταθούμε απέναντι σε κάθε αντίπαλο και να διεκδικήσουμε αποτελέσματα».