Ασταμάτητη και αήττητη η Πόρτο

Η Πόρτο νίκησε την Εστορίλ και παρέμεινε πρώτη και αήττητη στη Liga Portugal.

Δυσκολεύτηκε, αλλά πήρε αυτό που ήθελε η Πόρτο. Η ομάδα του Φραντσέσκο Φαριόλι συνεχίζει αήττητη την πορεία της στη Liga Portugal μετά από 12 αγωνιστικές, αφού με το γκολ του Γουίλιαμ Γκόμες στο 8ο λεπτό νίκησε 1-0 την Εστορίλ στο «Ντραγκάο».

Οι «δράκοι» έφτασαν τις τέσσερις σερί νίκες στο πρωτάθλημα και είναι στο +3 από την Σπόρτινγκ και στο +6 από την Μπενφίκα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στην 12η αγωνιστική της πορτογαλικής λίγκας:

Βιτόρια Γκιμαράες-AVS 4-0

Κάσα Πία -Αλβέρκα 0-2

Μορεϊρένσε-Φαμαλικάο 2-2

Νασιονάλ-Μπενφίκα 1-2

Ζιλ Βισέντε-Τοντέλα 0-1

Ρίο Άβε-Σάντα Κλάρα 1-1

Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Εστρέλα Αμαδόρα 4-0

Πόρτο-Εστορίλ 1-0

Αρούκα-Μπράγκα 1/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)