Ασταμάτητη και αήττητη η Πόρτο

Δυσκολεύτηκε, αλλά πήρε αυτό που ήθελε η Πόρτο. Η ομάδα του Φραντσέσκο Φαριόλι συνεχίζει αήττητη την πορεία της στη Liga Portugal μετά από 12 αγωνιστικές, αφού με το γκολ του Γουίλιαμ Γκόμες στο 8ο λεπτό νίκησε 1-0 την Εστορίλ στο «Ντραγκάο».
Οι «δράκοι» έφτασαν τις τέσσερις σερί νίκες στο πρωτάθλημα και είναι στο +3 από την Σπόρτινγκ και στο +6 από την Μπενφίκα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στην 12η αγωνιστική της πορτογαλικής λίγκας:
Βιτόρια Γκιμαράες-AVS 4-0
Κάσα Πία -Αλβέρκα 0-2
Μορεϊρένσε-Φαμαλικάο 2-2
Νασιονάλ-Μπενφίκα 1-2
Ζιλ Βισέντε-Τοντέλα 0-1
Ρίο Άβε-Σάντα Κλάρα 1-1
Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Εστρέλα Αμαδόρα 4-0
Πόρτο-Εστορίλ 1-0
Αρούκα-Μπράγκα 1/12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)
- Πόρτο 34
- Σπόρτινγκ Λισ. 31
- Μπενφίκα 28
- Ζιλ Βισέντε 23
- Φαμαλικάο 20
- Μορεϊρένσε 19
- Γκιμαράες 17
- Μπράγκα 16 -11αγ.
- Αλβέρκα 14
- Εστορίλ 13
- Ρίο Αβε 13
- Νασιονάλ 12
- Σάντα Κλάρα 12
- Εστρέλα Αμαδόρα 11
- Αρούκα 9 -11αγ.
- Κάσα Πία 9
- Τοντέλα 9
- AVS 3