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Ασταμάτητη και αήττητη η Πόρτο

Ποδόσφαιρο
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Η Πόρτο νίκησε την Εστορίλ και παρέμεινε πρώτη και αήττητη στη Liga Portugal.

Δυσκολεύτηκε, αλλά πήρε αυτό που ήθελε η Πόρτο. Η ομάδα του Φραντσέσκο Φαριόλι συνεχίζει αήττητη την πορεία της στη Liga Portugal μετά από 12 αγωνιστικές, αφού με το γκολ του Γουίλιαμ Γκόμες στο 8ο λεπτό νίκησε 1-0 την Εστορίλ στο «Ντραγκάο».

Οι «δράκοι» έφτασαν τις τέσσερις σερί νίκες στο πρωτάθλημα και είναι στο +3 από την Σπόρτινγκ και στο +6 από την Μπενφίκα. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στην 12η αγωνιστική της πορτογαλικής λίγκας:

Βιτόρια Γκιμαράες-AVS                  4-0
Κάσα Πία -Αλβέρκα                      0-2
Μορεϊρένσε-Φαμαλικάο                   2-2
Νασιονάλ-Μπενφίκα                      1-2
Ζιλ Βισέντε-Τοντέλα                    0-1
Ρίο Άβε-Σάντα Κλάρα                    1-1
Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Εστρέλα Αμαδόρα    4-0
Πόρτο-Εστορίλ                          1-0
Αρούκα-Μπράγκα                        1/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)

  1. Πόρτο             34
  2. Σπόρτινγκ Λισ.    31 
  3. Μπενφίκα          28
  4. Ζιλ Βισέντε       23
  5. Φαμαλικάο         20
  6. Μορεϊρένσε        19
  7. Γκιμαράες         17
  8. Μπράγκα           16 -11αγ.
  9. Αλβέρκα           14 
  10. Εστορίλ           13 
  11. Ρίο Αβε           13 
  12. Νασιονάλ          12
  13. Σάντα Κλάρα       12 
  14. Εστρέλα Αμαδόρα   11
  15. Αρούκα             9 -11αγ. 
  16. Κάσα Πία           9
  17. Τοντέλα            9
  18. AVS                3
Ασταμάτητη και αήττητη η Πόρτο