Η «Gucci Gang» και Αλβανοί διαρρήκτες τρομοκρατούν τους αστέρες της Premier League!

Ποια είναι η λεγόμενη "Gucci Gang" που μαζί με Αλβανούς διαρρήκτες έχουν βάλει στο στόχαστρο αστέρες της Premier League.

Όπως αποκαλύπτει η "Sun", συμμορίες παρακολουθούν συστηματικά τα social media ποδοσφαιριστών της κορυφαίας λίγκας του κόσμου αλλά και των συντρόφων τους για να εντοπίσουν αντικείμενα αξίας και στη συνέχεια οργανώνουν επιδρομές στα σπίτια τους για να τους ληστέψουν, μαζί με ομάδες διαρρηκτών.

Πρόκειται για την διαβόητη "Gucci Gang", μία ομάδα κακοποιών που έχει βάση το Δουβλίνο και εμφανίζονται να συνεργάζονται με Αλβανούς διαρρήκτες, για να κλέψουν κοσμήματα, ρολόγια και άλλα αντικείμενα αξίας εκατομμυρίων λιρών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι δράστες χρησιμοποιούν τηλεσκοπικές σκάλβες και εισβάλλουν στους πάνω ορόφους των σπιτιών για να βρεθούν πιο γρήγορα στις κρεβατοκάμαρες που συνήθως φυλάσσονται τα αντικείμενα αγίας.

