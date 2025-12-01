Συγκλονιστική στιγμή στο Καυτανζόγλειο: Ο Ηρακλής στάθηκε στο πλευρό του Βίγκνιεβιτς για την απώλεια της εγγονής του

Βαριά ατμόσφαιρα επικρατεί στον Ηρακλή, καθώς ο νέος προπονητής της ομάδας, Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς, θρηνεί την απώλεια της εγγονής του, Βικτόριας, η οποία έφυγε από τη ζωή σε πολύ μικρή ηλικία. Η είδηση σκόρπισε βαθιά θλίψη στην οικογένεια του Σέρβου τεχνικού αλλά και σε ολόκληρο τον σύλλογο.

Πριν από την έναρξη της αναμέτρησης με τον Καμπανιακό, οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο του Ηρακλή έδειξαν τη στήριξή τους στον Βίγκνιεβιτς με μια ιδιαίτερα συγκινητική κίνηση. Ανέβασαν μια φανέλα του συλλόγου με το όνομα της μικρής Βικτόριας, θέλοντας να στείλουν ένα μήνυμα συμπαράστασης στον προπονητή τους σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του.

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Βίγκνιεβιτς αναχώρησε άμεσα για τη Σερβία, ώστε να βρίσκεται κοντά στην οικογένειά του. Η προπόνηση της ομάδας την επόμενη ημέρα πραγματοποιήθηκε υπό τις οδηγίες των συνεργατών του, μέχρι να επιστρέψει στον πάγκο του Ηρακλή.