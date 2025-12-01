Καθοριστικός ο Παυλίδης στην Μπενφίκα – Υπεύθυνος για το 32,1% των βαθμών της

Τα 10 γκολ σε 12 αγωνιστικές έφτασε ο Βαγγέλης Παυλίδης στην Μπενφίκα, δίνοντας λύσεις και πολύτιμους βαθμούς.

Ανάσες και βαθμούς δίνει στην Μπενφίκα φέτος ο Βαγγέλης Παυλίδης. Ο Έλληνας επιθετικός ήδη μετρά 10 γκολ σε 12 αγωνιστικές στο πορτογαλικό πρωτάθλημα και είναι μια αξιόπιστη λύση για την ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο. Το Σάββατο, πέτυχε στις καθυστερήσεις του αγώνα το νικητήριο γκολ των «αετών» κόντρα στη Νασιονάλ, γλιτώνοντάς τους από μια γκέλα.

Αλλά δεν είναι το μόνο παιχνίδι στο οποίο ο Παυλίδης έχει αποδειχτεί καταλυτικός φέτος, αλλά είναι το πέμπτο και έχει δώσει στην Μπενφίκα 9 βαθμούς, που της επιτρέπουν να βρίσκεται στην 3η θέση της βαθμολογίας. Συγκεκριμένα, είναι υπεύθυνος για το 32,1% των βαθμών που έχει μαζέψει έως τώρα η ομάδα του Μουρίνιο.

Παράλληλα, έχει σημειώσει άλλα έξι γκολ φέτος, σε Ευρώπη Κύπελλο, Σούπερ Καπ, όντας ο πρώτος σκόρερ της Μπενφίκα.

