Οι νέες πιθανότητες για τον τίτλο: Γκραν φαβορί ο Ολυμπιακός, στο... 0,5% ο Παναθηναϊκός!

Η εντός έδρας ήττα από την ΑΕΚ εκμηδένισε τις πιθανότητες του Παναθηναϊκού για τον τίτλο όπως καταγράφει και ο "υπερυπολογιστής" του Football Meets Data, ενώ το ποσοστό του Ολυμπιακό ανέβηκε πλέον κοντά στο 75%.

Νέα δεδομένα στη μάχη του τίτλου μετά τα παιχνίδια της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ουσιαστικά καταδικαστική η ήττα που δέχτηκε ο Παναθηναϊκός από την ΑΕΚ καθώς τον άφησε στο -13 από την κορυφή με ματς λιγότερο κι ουσιαστικά τον θέτει οριστικά νοκ άουτ από την κούρσα διεκδίκησης του πρωταθλήματος.

Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του πέρασε με ένα δύσκολο διπλό από το Αγρίνιο, τη δουλειά του πάντως την έκανε και ταυτόχρονα αύξησε τις πιθανότητές του στο 74,8%, όπως καταγράφει ο "υπερυπολογιστής" του Football Meets Data.

Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του έβγαλε χαρακτήρα στη Λιβαδειά και παρότι βρέθηκε δις πίσω στο σκορ, έκανε τη σπουδαία ανατροπή στο 90' ενώ αγωνιζόταν με αριθμητικό μειονέκτημα, για να ανεβάσει στο 17,5% τις πιθανότητές του, ενώ η ΑΕΚ με τη σπουδαία νίκη της στη Λεωφόρο στις καθυστερήσεις βρίσκεται ακόμα χαμηλά, στο 7,2% ενώ απέχει τρεις βαθμούς από την κορυφή. Όσο για τον Παναθηναϊκό; Οι πιθανότητες που του δίνονται είναι μόλις στο 0,5%!