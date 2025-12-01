Λιντς: Προφορική συμφωνία με τον Κάλβιν Φίλιπς

Δεν θα μείνει στη Μάντσεστερ Σίτι έως το τέλος της σεζόν ο Κάλβιν Φίλιπς.

Ο 29χρονος Αγγλος μέσος δεν ήταν πέρσι στα πλάνα του Πεπ Γκουαρντιόλα και δέχτηκε να δοκιμάσει την τύχη του στην Ιπσουϊτς, αλλά αγωνίστηκε ελάχιστα και η διοίκηση των «Tractor Boys» τον επέστρεψε το περασμένο καλοκαίρι στη Μάντσεστερ Σίτι.

Δεν πρόκειται όμως να μείνει στο «Ετιχαντ», καθώς έχει μόλις μια συμμετοχή τη φετινή σεζόν, και είναι στις τελικές επαφές για να επιστρέψει τον Ιανουάριο στην ομάδα που τον ανέδειξε τη Λιντς, όπως σχετικά αναφέρει η αγγλική εφημερίδα «Daily Mirror».

Έχει μάλιστα προφορική συμφωνία μαζί του και ο Φίλιπς θα έχει στο «Ελαν Ρόουντ» σαφώς πιο μειωμένες αποδοχές από τις 250 χιλιάδες λίρες που εισπράττει κάθε εβδομάδα από την ομάδα του Μάντσεστερ.