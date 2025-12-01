Αστέρας Aktor: Έκτη απόκρουση πέναλτι για τον Παπαδόπουλο, πρώτη νίκη

Ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει παράδοση στο να αποκρούει πέναλτι, φτάνοντας τα έξι στην καριέρα του.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος έπιασε το έκτο πέναλτι της καριέρας του στη Super League την Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2025, απέναντι στον Ατρόμητο. Ο Έλληνας τερματοφύλακας στα προηγούμενα πέντε που είχε σώσει την εστία του δεν είχε καταφέρει να το συνδυάσει με νίκη, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στο Περιστέρι, όπως καταγράφει η ιστοσελίδα της διοργανώτριας.

Αυτή είναι η δεύτερη διαδοχική του επέμβαση, αφού την προηγούμενη αγωνιστική δεν νικήθηκε από τον Ενκολόλο στην αναμέτρηση Αστέρας Aktor – Παναιτωλικός 1-1. Με τα χρώματα της ομάδας της Τρίπολης έχει αποσοβήσει ακόμη ένα πέναλτι, στην εντός έδρας ήττα από τον Παναθηναϊκό με 4-1.

Οι τρεις άλλες επεμβάσεις του είναι με τα χρώματα του Πανιωνίου. Αρχικά, στις 9 Νοεμβρίου 2014 στο Πανιώνιος – Καλλονή 0-2 νίκησε τον Λεοζίνιο από τα έντεκα βήματα, ενώ στις 7 Δεκεμβρίου 2014, στο Παναιτωλικός – Πανιώνιος 2-1 νίκησε στην ίδια αναμέτρηση τον Μαρτίνες και τον Άλβες.