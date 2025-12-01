Οργή στη Ρεάλ για τη διαιτησία – Η αντίδραση Αλόνσο και οι αιχμές του Real Madrid TV μετά το 1-1 με την Τζιρόνα

Η Ρεάλ Μαδρίτης εμφανίζεται εξαιρετικά δυσαρεστημένη με τις διαιτητικές αποφάσεις στο ισόπαλο 1-1 απέναντι στην Τζιρόνα, αποτέλεσμα που την άφησε εκτός κορυφής στη LaLiga.

Η ένταση προέρχεται κυρίως από μια αμφισβητούμενη φάση στα τελευταία λεπτά, όπου θεωρούν πως ο Ροντρίγκο ανατράπηκε μέσα στην περιοχή, χωρίς ο διαιτητής να δείξει το σημείο του πέναλτι.

Στο Real Madrid TV, το επίσημο κανάλι του συλλόγου, οι σχολιαστές εξαπέλυσαν δριμεία κριτική: «Η LaLiga είναι βαθιά προβληματική. Η Ρεάλ έχει χάσει τέσσερις βαθμούς από τους… ‘κληρονόμους’ της υπόθεσης Νεγκρέιρα. Ο Ντε Μπούργος είναι ένας από τους χειρότερους διαιτητές όταν σφυρίζει αγώνες της Ρεάλ. Πρόκειται για αλλοίωση αποτελέσματος, καθώς το VAR δεν τον κάλεσε καν να δει ξανά τη φάση με τον Ροντρίγκο. Ασχέτως της εμφάνισης της ομάδας, οι διαιτητές δημιουργούν εμπόδια, οι υπεύθυνοι λείπουν και ο πρόεδρός τους καλύπτει τις αποφάσεις. Και αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας είναι ο Χαβιέρ Τέμπας», σχολίασαν με έντονο ύφος.

Este ángulo del penalti a RODRYGO GOES es un escándalo 🤢🤢🤢pic.twitter.com/VtX9K3Y8eg — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) November 30, 2025

Τη φάση σχολίασε επίσης και ο Τσάμπι Αλόνσο. Ο προπονητής της Ρεάλ δήλωσε: «Με ξάφνιασε το γεγονός ότι το VAR δεν παρενέβη. Ήταν μια στιγμή που έπρεπε τουλάχιστον να εξεταστεί. Τέτοιες φάσεις μπορεί να κρίνουν ολόκληρο παιχνίδι. Δεν την είδα ο ίδιος, αλλά μου είπαν ότι υπήρξε επαφή».

Αναφερόμενος συνολικά στην εμφάνιση της ομάδας, ο Βάσκος τεχνικός πρόσθεσε: «Στο δεύτερο μέρος ανεβάσαμε ρυθμό, αλλά μας έλειψε το τελείωμα. Παραμένουμε σε καλό δρόμο και έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη σεζόν. Χρειαζόταν να ελέγξουμε περισσότερο το ματς και πρέπει να δούμε γιατί δεν κρατήσαμε τη σταθερότητα που θέλαμε. Δημιουργήσαμε τρεις ή τέσσερις καθαρές ευκαιρίες για να πάρουμε τη νίκη. Πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά».