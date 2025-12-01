Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Περιμένει τον 17χρονο Ορόσκο για να υπογράψει

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνεχίζει να επενδύει στο μέλλον και ολοκλήρωσε τη συμφωνία για τον 17χρονο Κολομβιανό αμυντικό μέσο, Κρίστιαν Ορόσκο, που αγωνίζεται στη χώρα του με τη φανέλα της Φορταλέζα.

Ο νεαρός άσος, που διεκδικούνταν και από τη Λίβερπουλ, θα ενταχθεί στο δυναμικό των «κόκκινων διαβόλων» το επόμενο καλοκαίρι, όταν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, όπως σχετικά υποστηρίζει η εφημερίδα «Sun».



Το κόστος της μετακίνησης δεν θα ξεπεράσει το ένα εκατ. ευρώ και τις επόμενες ημέρες ο νεαρός άσος θα ταξιδέψει στο Μάντσεστερ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας, με ετήσιες αποδοχές που δεν θα ξεπερνούν τις 100 χιλιάδες ευρώ.