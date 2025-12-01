Ο νεαρός άσος, που διεκδικούνταν και από τη Λίβερπουλ, θα ενταχθεί στο δυναμικό των «κόκκινων διαβόλων» το επόμενο καλοκαίρι, όταν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, όπως σχετικά υποστηρίζει η εφημερίδα «Sun».
Το κόστος της μετακίνησης δεν θα ξεπεράσει το ένα εκατ. ευρώ και τις επόμενες ημέρες ο νεαρός άσος θα ταξιδέψει στο Μάντσεστερ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας, με ετήσιες αποδοχές που δεν θα ξεπερνούν τις 100 χιλιάδες ευρώ.
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Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Περιμένει τον 17χρονο Ορόσκο για να υπογράψει
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Ο νεαρός άσος, που διεκδικούνταν και από τη Λίβερπουλ, θα ενταχθεί στο δυναμικό των «κόκκινων διαβόλων» το επόμενο καλοκαίρι, όταν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, όπως σχετικά υποστηρίζει η εφημερίδα «Sun».
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Περιμένει τον 17χρονο Ορόσκο για να υπογράψει