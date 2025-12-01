Ο ΠΑΟΚ χωρίς Μεϊτέ... μετά από 8 μήνες

Ο Σουαλιό Μεϊτέ δεν θα αγωνιστεί στο ντέρμπι του Κυπέλλου κόντρα στον Άρη λόγω της κόκκινης που αντίκρισε, με τον Γάλλο χαφ να απουσιάζει για πρώτη φορά μετά από οκτώ μήνες.

Ο Δικέφαλος και ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα... αναγκαστεί να «ζήσει» χωρίς τον Σουαλιό Μεϊτέ στο ντέρμπι του «Κλεάνθης Βικελίδης» για το Κύπελλο Ελλάδος Betsson, καθώς ο Γάλλος χθες (30/11) αντίκρισε την απευθείας κόκκινη κάρτα από τον Σιδηρόπουλο.

Με αυτόν τον τρόπο θα... χαλάσει το εξαιρετικό και εξωπραγματικό του σερί τη φετινή σεζόν, καθώς είχε αγωνιστεί και στα 23 παιχνίδια του ΠΑΟΚ την τρέχουσα σεζόν, ενώ στα 21 μάλιστα είχε ξεκινήσει στη βασική ενδεκάδα.

Η τελευταία φορά που ο «Σου» βρέθηκε «εκτός», ήταν στην περσινή πρεμιέρα των πλέι οφ πρωταθλήματος κόντρα στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (30 Μαρτίου), ενώ έκτοτε μετρούσε 28 συνεχόμενες συμμετοχές με την «ασπρόμαυρη» φανέλα.

Ίσως αυτή η απουσία έρχεται την πιο σωστή χρονική στιγμή, καθώς ο Καμαρά επέστρεψε στην ενεργό δράση μετά από 1,5 μήνα, ενώ και ο Μπιάνκο φαίνεται να προσαρμόζεται όλο και περισσότερο στα θέλω του Ραζβάν Λουτσέσκου.