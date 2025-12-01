«Το Αιγάλεω δεν είναι στοίχημα - Παίκτες τρώνε χαστούκια, απειλές, εκφοβισμοί»

Κάλεσμα στους πρώην ιδιοκτήτες Γιάννη και Άρη Παλτόγλου από τους οργανωμένους του Αιγάλεω, που βγάζουν στη... φόρα όσα συμβαίνουν στο ιστορικό "Σίτι".

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Θύρας 12 των οργανωμένων οπαδών:

ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟ να βλέπουμε το Αιγάλεω να ξεφτιλίζεται από ανθρώπους που χρησιμοποιούν την ομάδα για προσωπικά παιχνίδια, προσωπικές “δουλειές” και στοιχήματα που δεν έχουν καμία θέση σε έναν ιστορικό σύλλογο.

Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο.

Η εικόνα της ομάδας διαλύεται μέρα με τη μέρα.

Το κλίμα στα αποδυτήρια έχει γίνει εκρηκτικό.

Παίκτες τρώνε χαστούκια,δημιουργούνται εντάσεις, απειλές, εκφοβισμοί.

Βλέπουμε συμπεριφορές που θυμίζουν στοιχηματικές εμπλοκές, κινήσεις που μοιάζουν να έχουν άλλες σκοπιμότητες και όχι το καλό του Αιγάλεω.

Αντί να χτίζει, γκρεμίζει.

Αντί να προστατεύει, εκθέτει.

Αντί να τιμά το σήμα, το ξεφτιλίζει

Το μπάσκετ οδηγήθηκε στον πάτο.

Το ποδόσφαιρο σύρεται στα βράχια.

Αντιμετωπίζει τον κόσμο σαν εχθρό και προσπαθεί να στοχοποιήσει όσους μιλάνε.

Καλεί φιλάθλους τους βρίζει και τους εκβιάζει

ΤΕΛΟΣ. ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ.

Εμείς δεν είμαστε διακοσμητικοί.

Δεν είμαστε χειροκροτητές.

Δεν θα γίνουμε συνένοχοι σε αυτόν τον κατήφορο.

Ζητάμε και απαιτούμε να απομακρυνθεί άμεσα από την ομάδα ο άνθρωπος, που σύμφωνα με όσα βλέπουμε και ζούμε καθημερινά, την οδηγεί στην καταστροφή.

Το Αιγάλεω δεν είναι παιχνίδι κανενός.

Δεν είναι μαγαζί.

Δεν είναι “στοίχημα”.

Και για να το πούμε καθαρά, όπως πρέπει:

Αχιλλέα μπροστινέ ΦΥΓΕ ΤΩΡΑ.

Το Αιγάλεω είναι δικό μας, όχι δικό σου.

Η πόλη, η ιστορία και ο λαός της ομάδας δεν θα επιτρέψουν να την διαλύσεις άλλο.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΘΕΣΗ.

Καλούμε δημόσια: Τέταρτη 3/12 19:00 στην αίθουσα τύπου στο γήπεδο Στ.Μαυροθαλασσίτης:

Τον Δήμαρχο Αιγάλεω,

τον Ερασιτέχνη Αιγάλεω,

τον κύριο Γιάννη Παλτόγλου και τον κύριο Άρη Παλτόγλου

για να δράσουν τώρα, πριν χαθεί οριστικά ο σύλλογος.

Το Αιγάλεω δεν είναι κτήμα κανενός.

Είναι η ψυχή της πόλης μας και εμείς, η Θύρα 12, θα το προστατεύσουμε με κάθε τρόπο.

ΑΙΓΑΛΕΩ ΘΥΡΑ 12 1983

