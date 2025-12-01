Η Λουντογκόρετς ετοιμάζεται για τον ΠΑΟΚ - Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα

Η Λουντογκόρετς μετράει... αντίστροφα για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ (11/12 19:45), με τα εισιτήρια του αγώνα να είναι από σήμερα (1/12) διαθέσιμα.

Ο «τελικός» του Ράζγκραντ απέχει κάτι λιγότερο από δύο εβδομάδες, με τους Βούλγαρους να βγάζουν από σήμερα (1/12) τα εισιτήρια του αγώνα τα οποία κοστίζουν από 10 ευρώ.

Τα εισιτήρια αφορούν αποκλειστικά -προς το παρόν- τις Θύρες των γηπεδούχων στη Huvepharma Arena, με τα «ασπρόμαυρα» εισιτήρια να κυκλοφορούν τις επόμενες μέρες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Λουντογκόρετς:

«Η Λουντογκόρετς ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι τα εισιτήρια για τον αγώνα της φάσης των ομίλων του Europa League απέναντι στον ΠΑΟΚ θα τεθούν σε γενική διάθεση από την 1η Δεκεμβρίου (Δευτέρα).

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 11 Δεκεμβρίου, στις 19:45, στο Huvepharma Arena στο Ράζγκραντ.

Τα εισιτήρια μπορούν να αγοραστούν στη βάση του συλλόγου “Eagles’ Nest” κάθε μέρα από τις 10:00 έως τις 18:00.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Τα εισιτήρια θα είναι ονομαστικά. Κατά την αγορά απαιτείται η επίδειξη ταυτοποιητικού εγγράφου.

Με την παραλαβή του εισιτηρίου, ο αγοραστής πρέπει να ελέγξει ότι το όνομα στο εισιτήριο ταυτίζεται με το όνομα στο έγγραφο ταυτοποίησης.

Αν τα ονόματα δεν συμφωνούν, το άτομο δεν θα επιτραπεί να εισέλθει στην αθλητική εγκατάσταση.

Τιμές εισιτηρίων για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ:

Θύρα B, τομείς 2, 3, 4 και 5 – 50 BGN

Θύρα B, τομείς 1 και 6 – 20 BGN

Θύρα “Moti” – 15 BGN

Βρεθείτε στο γήπεδο! Υποστηρίξτε τους Αετούς στο ευρωπαϊκό τους ταξίδι!