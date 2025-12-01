ΑΕΚ: Η δεύτερη πιο παραγωγική βραδιά στην καριέρα του Γιόβιτς

Ο Λούκα Γιόβιτς πανηγύρισε χθες το πρώτο του χατ τρικ, έχοντας πετύχει 5 γκολ σε ένα ματς στο παρελθόν

Το δεύτερο πιο παραγωγικό παιχνίδι στην καριέρα του ήταν το Παναθηναϊκός-ΑΕΚ για τον Λούκα Γιόβιτς. Ο Σέρβος φορ σημείωσε χατ τρικ, υπογράφοντας το μεγάλο «διπλό» της Ένωσης στο αθηναϊκό ντέρμπι, ωστόσο σπάνια πετυχαίνει τόσα γκολ σε ένα παιχνίδι.

Συγκεκριμένα, ο 27χρονος άσος πέτυχε για πρώτη φορά στην καριέρα του τρία γκολ σε έναν αγώνα. Ήταν η δεύτερη πιο παραγωγική βραδιά της καριέρας του, μετά από εκείνη στις 19 Οκτωβρίου του 2018. Τότε, στη νίκη της Άιντραχτ επί της Φορτούνα Ντίσελντορφ με 7-1 στη Φρανκφούρτη για την Bundesliga είχε σημειώσει πέντε γκολ, στο 27’, το 34’, το 55’, το 69’ και το 72’. Μάλιστα κανένα εξ αυτών δεν σημειώθηκε με πέναλτι.

Αλλά το χθεσινό χατ τρικ του Γιόβιτς έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία για τον ίδιο, καθώς ήρθε σε μια περίοδο που ήταν έντονη η αμφισβήτηση για την αποτελεσματικότητά του και έδωσε την απάντηση σε ένα ντέρμπι.