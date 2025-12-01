Mozzartsport: «Πολυβόλο ο Λούκα - Derby della Luka Jovic»

Στη Σερβία αποθέωσαν τον Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος υπέγραψε με χατ τρικ τη νίκη της ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Το ξέσπασμα που έψαχνε ο Λούκα Γιόβιτς το βρήκε την κατάλληλη στιγμή για την ΑΕΚ, καθώς πέτυχε χατ τρικ στη νίκη με 3-2 επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη της Ένωσης σε ντέρμπι επί των ημερών του Μάρκο Νίκολιτς και ο Σέρβος φορ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής.

Στην πατρίδα του, ο Γιόβιτς αποθεώνεται, με την ιστοσελίδα Mozzartsport να τον χαρακτηρίζει, και όχι άδικα, πολυβόλο. «Πολυβόλο ο Λούκα Γιόβιτς, σκόραρε πέναλτι Πανένκα και χατ τρικ σε ένα τρελό ντέρμπι με τρία πέναλτι και δύο αποβολές», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια τονίζεται η συνεισφορά των υπόλοιπων Σέρβων της ΑΕΚ: «Η λαμπρότητα των Σέρβων με τη φανέλα της ΑΕΚ! Την Πέμπτη ήταν ο Μιγιάτ Γκάτσινοβιτς, τώρα η ΑΕΚ κυριάρχησε στο «Derby della Luka Jovic» τρεις ημέρες μετά τον θρίαμβο επί της Φιορεντίνα. Ο Σέρβος επιθετικός έγινε ο πρωταγωνιστής του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Με τις εκτελέσεις του, η ομάδα του Μάρκο Νικόλιτς θριάμβευσε στο γήπεδο του αστικού αντιπάλου και διατήρησε τη σύνδεση με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ».