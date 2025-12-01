H Λίβερπουλ προσφέρει 60 εκατ. για τον Καμαβινγκά

Οι «Reds» έχουν βάλει στο μεταγραφικό τους στόχαστρο τον 23χρονο χαφ της Ρεάλ Μαδρίτης και ετοιμάζονται να καταθέσουν επίσημη πρόταση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «CaughtOffside», οι ιθύνοντες της Λίβερπουλ, έχουν ψηλά στην μεταγραφική τους λίστα το όνομα του Εντουάρντο Καμαβινγκά και είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν στους Μαδριλένουν 60 εκατ. ευρώ για τον Γάλλο χαφ.

Το συμβόλαιο του Καμαβινγκά με την Ρεάλ Μαδρίτης, ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2029 και οι Μαδριλένοι δεν είναι διατεθειμένοι να πουλήσουν τον νεαρό μέσο, καθώς αποτελεί μια πολύτιμη μονάδα για μεσαία γραμμή των «Μερένχες».

Στην Λίβερπουλ, ωστόσο είναι αποφασισμένοι να πιέσουν για την απόκτηση του Καμαβινγκά, αφού η ανάγκη ενίσχυσης της μεσαίας γραμμής των «Reds» είναι πολύ μεγάλη, μετά το απογοητευτικό ξεκίνημά τους στην φετινή σεζόν.