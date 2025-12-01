Αλόνσο: «Είναι απίστευτο που δεν είδε ο VAR την ανατροπή του Ροντρίγκο»

O προπονητής της Ρεάλ, μετά την γκέλα απέναντι στην Τζιρόνα, εξέφρασε έντονα παράπονα για την διαιτησία και ιδιαίτερα για το πέναλτι που ζητούν οι Μαδριλένοι σε ανατροπή του Ροντρίγκο.

«Είναι απίστευτο που ο VAR δεν το εξέτασε. Ήταν μια φάση που έπρεπε να είχε εξεταστεί. Αυτές είναι καθοριστικές φάσεις που μπορούν να αλλάξουν το παιχνίδι. Δεν το είδα, αλλά μου είπαν ότι υπήρξε επαφή», ανέφερε ο Τσάμπι Αλόνσο.

Ο προπονητής της Ρεάλ, αναφέρθηκε και στο τρίτο κακό αποτέλεσμα της ομάδας του στην La Liga, σημειώνοντας: «Πρέπει να διατηρήσουμε την ενότητα που έχουμε και τη δίκαιη αυτοκριτική.

Τώρα, σε αυτή τη φάση με τόσα εκτός έδρας παιχνίδια, έχουμε την ευκαιρία να κερδίσουμε στο Μπιλμπάο, να κερδίσουμε ξανά εκτός έδρας. Η βαθμολογία θα αλλάξει πολύ».