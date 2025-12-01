Νίκο Γουίλιαμς: «Είμαι σαν… πατέρας για τον Γιαμάλ»

Ο Νίκο Γουίλιαμς παραχώρησε συνέντευξη στην ιστοσελίδα «GQ Hype», σχολιάζοντας μεταξύ άλλων και την εξαιρετική σχέση που έχει με τον φίλο του, Λαμίν Γιαμάλ.

«Ο Λαμίν έχει απίστευτο ταλέντο και το αποδεικνύει καθημερινά, αλλά ξέρει ότι είμαι σαν πατέρας γι’ αυτόν», είπε προφανώς αστειευόμενος ο 23χρονος επιθετικός της Αθλέτικ και της Εθνικής Ισπανίας, για να προσθέσει σχετικά με την θητεία του στην ομάδα του Μπιλμπάο:

«Εδώ στο Μπιλμπάο, έχω την οικογένειά μου και τα αγαπημένα μου πρόσωπα με τα οποία παίρνω κάθε απόφαση. Το να παίζω με τον αδελφό μου στο Champions League είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα».

Τέλος, ο νεαρός άσος μίλησε για τις φιλοδοξίες της Εθνικής ομάδας της Ισπανίας στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, τονίζοντας την συλλογική αυτοπεποίθηση και την σημασία της απόδειξης της αξίας της ομάδας στο γήπεδο και όχι στις… δημοσκοπήσεις, όπου η Ισπανία θεωρείται το φαβορί.