Λιάγκας: «Έκανε τρομερή ενέργεια ο Τάισον, έπρεπε να έχουμε αντιδράσει καλύτερα»

Ο Παναγιώτης Λιάγκας μιλώντας για την ήττα του Λεβαδειακού από τον ΠΑΟΚ, τόνισε ότι η ομάδα του θα έπρεπε να αντιδράσει καλύτερα από την στιγμή που οι φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα παίκτες.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Άμα δούμε πώς ήρθε το τρίτο γκολ, δεν έπρεπε να γίνει έτσι, χάνουμε μια εύκολη μπάλα στο κέντρο, κάνει μια τρομερή ενέργεια ο Τάισον και τρώμε ένα γκολ που έπρεπε να το είχαμε αποφύγει.

Πρέπει να έχουμε το μυαλό μας 98 λεπτά στο παιχνίδι, δεν μπορούμε να παρασυρόμαστε τόσο εύκολα και να χάνουμε ένα παιχνίδι, πρέπει να κοιτάξουμε το μέλλον, να πάμε στους επόμενους αγώνες και να κερδίσουμε.

Πιστεύω ότι αυτή η ήττα θα μας κάνει καλό στο πώς να αντιδράμε, στο πώς να μένουμε στο παιχνίδι, ειδικά τώρα που ο αντίπαλος ήταν με δέκα παίκτες από το 80' και μετά έπρεπε να έχουμε αντιδράσει καλύτερα».