Η Marca αποθεώνει τον Γιόβιτς: «Έδειξε τον παλιό του εαυτό - Πολέμησε μέχρι τέλους για τη νίκη»

Αποθεωτικά είναι τα σχόλια της Marca για τον απόλυτο πρωταγωνιστή του ντέρμπι της Λεωφόρου Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος με το χατ-τρικ που πέτυχε, οδήγησε την ΑΕΚ στη νίκη επί του Παναθηναϊκού!

Οι Ισπανοί, όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τα όσα έγιναν στην αποψινή μάχη καθώς τέθηκαν αντιμέτωποι μεταξύ άλλων, ο Λούκα Γιόβιτς που έχει φορέσει την φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης και ο Ράφα Μπενίτεθ που έχει εργαστεί στη Βασίλισσα.

Η Marca, σημειώνει για το πρόσωπο του αγώνα πως «... με τον στρατιώτη Λούκα Γιόβιτς η ΑΕΚ επικράτησε του Παναθηναϊκού του Ράφα Μπενίτεθ» και προσθέτει πως ο Σέρβος επιθετικός «έδειξε τον παλιό του εαυτό» και «φόρεσε τη στολή του στρατιώτη και πολέμησε μέχρι τέλους για τη νίκη»!

Θυμίζουμε πως η Ρεάλ Μαδρίτης είχε αγοράσει τον Λούκα Γιόβιτς από την Άιντραχτ τον Ιούλιο του 2019, αντί 63 εκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο η παρουσία του στους Μερένγκες δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη. Σε 51 εμφανίσεις με τη Βασίλισσα μέχρι το καλοκαίρι του 2022 είχε σκοράρει τρία γκολ και είχε μοιράσει 5 ασίστ.