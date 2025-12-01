Η Marca αποθεώνει τον Γιόβιτς: «Έδειξε τον παλιό του εαυτό - Πολέμησε μέχρι τέλους για τη νίκη»

Οι Ισπανοί, όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τα όσα έγιναν στην αποψινή μάχη καθώς τέθηκαν αντιμέτωποι μεταξύ άλλων, ο Λούκα Γιόβιτς που έχει φορέσει την φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης και ο Ράφα Μπενίτεθ που έχει εργαστεί στη Βασίλισσα.
Η Marca, σημειώνει για το πρόσωπο του αγώνα πως «... με τον στρατιώτη Λούκα Γιόβιτς η ΑΕΚ επικράτησε του Παναθηναϊκού του Ράφα Μπενίτεθ» και προσθέτει πως ο Σέρβος επιθετικός «έδειξε τον παλιό του εαυτό» και «φόρεσε τη στολή του στρατιώτη και πολέμησε μέχρι τέλους για τη νίκη»!
Θυμίζουμε πως η Ρεάλ Μαδρίτης είχε αγοράσει τον Λούκα Γιόβιτς από την Άιντραχτ τον Ιούλιο του 2019, αντί 63 εκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο η παρουσία του στους Μερένγκες δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη. Σε 51 εμφανίσεις με τη Βασίλισσα μέχρι το καλοκαίρι του 2022 είχε σκοράρει τρία γκολ και είχε μοιράσει 5 ασίστ.