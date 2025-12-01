Ο Γιακουμάκης «αφηνιάζει» με Λεβαδειακό: Τέταρτο γκολ με τρίτη διαφορετική ομάδα

Ο Γιώργος Γιακουμάκης έβαλε την σφραγίδα του στη νίκη με ανατροπή του ΠΑΟΚ στην έδρα του Λεβαδειακού, δίνοντας συνέχεια σε μια ιδιαίτερη παράδοση που έχει απέναντι στους Βοιωτούς.

O ΠΑΟΚ αν και βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ έδειξε χαρακτήρα και μέταλλο στην Λιβαδειά, με τον Γιακουμάκη στο 90' να χαρίζει τη νίκη στον ΠΑΟΚ, εκμεταλλευόμενος την ασίστ του Τάισον.

Ο Έλληνας στράικερ, σημείωσε το τέταρτο του γκολ με αντίπαλο τον Λεβαδειακό, με τους Βοιωτούς να αποτελούν να αποτελούν το αγαπημένο «θύμα» του Γιακουμάκη στην Super League.

Ο 30χρονος επιθετικός έχει σκοράρει απέναντι στον Λεβαδειακό δύο γκολ με την φανέλα του Πλατανιά και από ένα με ΟΦΗ και πλέον με ΠΑΟΚ, όλα για το πρωτάθλημα της Super League.

Τα τέσσερα γκολ, μάλιστα είναι η καλύτερη επίδοση που έχει καταγράψει ο Γιακουμάκης απέναντι σε ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος.