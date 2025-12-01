Στα ματς Κυπέλλου θα εκτίσουν την τιμωρία τους Τουμπά, Μάριν και Μεϊτέ

Οι τρεις ποδοσφαιριστές που αντίκρισαν κόκκινη κάρτα την 12η αγωνιστική της Super League, θα εκτίσουν την ποινή τους στις μεσοβδόμαδες αναμετρήσεις για το Κύπελλο.

Ο Σουαλιό Μεϊτέ αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα από τον Τάσο Σιδηρόπουλο στην εκτός έδρας αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό, με τον Γάλλο χαφ να είναι αναγκασμένος να χάσει το ντέρμπι με τον Άρη για το Κύπελλο Ελλάδος Betsson την Τετάρτη (3/12, 21:30).

Κόκκινη κάρτα (δύο κίτρινες), αντίκρισαν στο αθηναϊκό ντέρμπι και οι Τουμπά-Μαρίν, με τον κεντρικό αμυντικό του Παναθηναϊκού, να χάνει την αναμέτρηση με την Κηφισιά την Τετάρτη (3/12, 19:30) και τον Ρουμάνο χαφ της Ένωσης να μένει εκτός για το ματς με τον ΟΦΗ (3/12, 17:30).

Έτσι, οι τρεις ποδοσφαιριστές θα εκτίσουν την τιμωρία τους στις μεσοβδόμαδες αναμετρήσεις για το Κύπελλο Ελλάδος και θα βρίσκονται κανονικά στην διάθεση των προπονητών τους για την 13η αγωνιστική της Super League, που θα είναι η τελευταία του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος.