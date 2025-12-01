Το ρεκόρ που «έγραψε» ο Γιόβιτς με το χατ τρικ στη Λεωφόρο

Ο Λούκα Γιόβιτς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ΑΕΚ, στη νίκη που πανηγύρισε η Ένωση με 2-3 στην έδρα του Παναθηναϊκού.

Ο Σέρβος επιθετικός σημείωσε και τα τρία γκολ της ΑΕΚ, γράφοντας ιστορία αφού έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει τρία τέρματα στο αθηναϊκό ντέρμπι για τη φιλοξενούμενη ομάδα.

Όπως αναφέρει το soccerbase, χατ τρικ έχουν σημειώσει σε αθηναϊκό ντέρμπι και οι Χολέβας (1961), Αντωνιάδης (1972), Γαλάκος (1981) και Μαύρος (1983), όμως για την γηπεδούχο ομάδα.