Το ρεκόρ που «έγραψε» ο Γιόβιτς με το χατ τρικ στη Λεωφόρο

Ο Σέρβος επιθετικός σημείωσε και τα τρία γκολ της ΑΕΚ, γράφοντας ιστορία αφού έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει τρία τέρματα στο αθηναϊκό ντέρμπι για τη φιλοξενούμενη ομάδα.
Όπως αναφέρει το soccerbase, χατ τρικ έχουν σημειώσει σε αθηναϊκό ντέρμπι και οι Χολέβας (1961), Αντωνιάδης (1972), Γαλάκος (1981) και Μαύρος (1983), όμως για την γηπεδούχο ομάδα.
Ο Λούκα Γιόβιτς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που πετυχαίνει τρία γκολ στο αθηναϊκό ντέρμπι πρωταθλήματος για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Οι Χολέβας (1961), Αντωνιάδης (1972), Γαλάκος (1981) και Μαύρος (1983) έχουν κάνει χατ τρικ, όλοι εντός έδρας. #slgr pic.twitter.com/wQ8JhkC2cm— soccerbase.gr (@SoccerbaseG) November 30, 2025