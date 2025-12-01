Όλα λάθος, δώρα και τιμωρία!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για τον Παναθηναϊκό, που έκανε όσα λάθη, δεν έχει κάνει σε όλα τα προηγούμενα ματς μαζί σε άμυνα και επίθεση και έχασε το ντέρμπι με την ΑΕΚ, που τον πληγώνει ψυχολογικά.

Με τόσα δώρα και τόσα λάθη σε ένα ντέρμπι δεν μπορείς, όχι να νικήσεις, αλλά και ισοπαλία να πάρεις και ο Παναθηναϊκός έχασε δίκαια στο τέλος. Αυτό, που είδαμε το βράδυ της Κυριακής στην Λεωφόρο με την ΑΕΚ δεν θυμάμαι να το έχω ξαναδεί σε ντέρμπι εδώ και χρόνια.

Περίπου 16000 κόσμος πήγε στο γήπεδο, για να δει μία ομάδα να τρώει σίδερα και να κάνει τα πάντα, για να νικήσει. Αντί για αυτό είδε μία ομάδα, που πλήρωσε λάθη σε επίθεση και άμυνα και πέταξε τόσο φθηνά στα σκουπίδια την προσπάθεια να φθάσει στο 2-2 από 0-2 με παίκτη λιγότερο για ένα μεγάλο διάστημα.

Το κέντρο άμυνας και ο Ντραγκόφσκι, ήταν σε πολύ κακή βραδιά. Ο Γεντβάι στο πρώτο γκολ καλύπτει τον σκόρερ Γιόβιτς, που αλλιώς θα ήταν οφ-σάιντ. Στο δεύτερο γκολ ο Κροάτης στόπερ κάνει ένα κακό κοντρόλ, την στιγμή που η ομάδα έβγαινε μπροστά, έχασε την μπάλα στη συνέχεια έγινε το πέναλτι και το 0-2.

Σαν να μην έφθαναν αυτά τα δύο λάθη στο δεύτερο ημίχρονο ο Πάλμερ δίνει λάθος την μπάλα στον Τουμπά, που ήταν με γυρισμένη πλάτη, ο Γκατσίνοβιτς κλέβει την μπάλα, τον ανατρέπει και βλέπει την δεύτερη κίτρινη.

Και φυσικά στο 0-1 ο Παναθηναϊκός έκανε και δώρο πέναλτι. Το έκανε ο Πήλιος στον Τετέ. Ο Σβιντέρσκι πήρε φόρα και όπως στο Μάλμε έκανε ένα κακό χτύπημα και ο Παναθηναϊκός κλώτσησε την ευκαιρία να κάνει το 1-1.

Και έχουν γίνει όλα αυτά τα δώρα και από το πουθενά, παίζοντας με ηρεμία η ομάδα και χωρίς πανικό-περιέργως-όταν έμεινε με δέκα το 0-2 το κάνει 2-2 με γκολ του Τετέ και του Τζούρισιτς. Η Λεωφόρος ξεσηκώνεται, αφού βλέπει αντίδραση. Και εκεί που το μομέντουμ στα 7 λεπτά της καθυστέρησης ήταν με τον Παναθηναϊκό, αφού και η ΑΕΚ από το 85' έπαιζε με δέκα, ήρθε το τελικό χτύπημα.

Λάθος συννενόηση Πάλμερ, Ντραγκόφσκι. Ο πρώτος αντί να στείλει την μπάλα στην ΓΑΔΑ περίμενε τον Πολωνό να βγει, ο Πολωνός άργησε να βγει, μπήκε στην μέση ο Κοϊτά, ο Ντραγκόφσκι τον ανέτρεψε και ο Γιόβιτς με πέναλτι έκανε το 2-3.

Αυτό ήταν το τελειωτικό χτύπημα και για την ομάδα, που προσπάθησε από το 64, που έμεινε με δέκα, αλλά και για τον κόσμο, που στήριξε την ομάδα στα δύσκολα στο 0-2. Και ξαναλέω, με τόσα πολλά λάθη δεν δικαιούσαι να πάρεις τίποτα και δεν πήρες.

Ο Μπενίτεθ δεν ήρθε για να πάρει το φετινό πρωτάθλημα, ήρθε για να φτιάξει ομάδα και να το διεκδικήσει από την επόμενη σεζόν. Τέτοια παιχνίδια σαν το αποψινό τον βοηθούν, για να κάνει και σωστή αξιολόγηση και τις κινήσεις, που πρέπει και τον Γενάρη και το καλοκαίρι (τερματοφύλακας οπωσδήποτε εκτός από χαφ). Κριτική κάνουμε, αφορισμοί δεν χρειάζονται. Η ομάδα άλλαξε σελίδα και την ομάδα του Μπενίτεθ θα την δούμε τη νέα σεζόν. Μέχρι τότε θα δούμε σκαμπανεβάσματα. Και φυσικά μέχρι τότε και ο ίδιος ο Ράφα θα κάνει τα λάθη του, αφού τώρα μαθαίνει την ομάδα, όπως και ο ίδιος λέει. Όπως το αποψινό, που φάνηκε, ότι το 3-4-2-1 δεν του βγήκε σε αντίθεση με την Πέμπτη. Δεν κούμπωσε στο αποψινό παιχνίδι και ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλύτερα με τετράδα ακόμα και με παίκτη λιγότερο. Και αν δεν υπήρχε το τελειωτικό χτύπημα στο τέλος το 0-2 θα γινόταν 2-2 με τετράδα και με τις αλλαγές να είναι καθοριστικές. Ο Τζούρισιτς και ο Πάντοβιτς έδωσαν ενέργεια.

Προχωράμε με στόχο για μένα να προχωρήσει στην Ευρώπη η ομάδα και στο πρωτάθλημα να κάνει τα πάντα να φθάσει όσο πιο ψηλά γίνεται και να μην ξανακάνει τέτοια λάθη. Και να γίνει η σωστή αξιολόγηση και για τον Γενάρη και για το καλοκαίρι. Το πρωτάθλημα δεν χάθηκε απόψε, το πρωτάθλημα χάθηκε από το καλοκαίρι και τα λάθη που έγιναν και τις γκέλες με Κηφισιά, Βόλο, Λεβαδειακό.

*Ο διαιτητής έκανε πολλά λάθη στον πειθαρχικό έλεγχο, αλλά δεν έκρινε το ματς. Το δεύτερο πέναλτι της ΑΕΚ στη ζωντανή ροή φάνηκε να βρίσκει την μπάλα ο Τουμπά, αλλά το ριπλέι δείχνει, ότι την βρίσκει ο Γιόβιτς με το εσωτερικό του παπουτσιού του και πήγε προς την αριστερή πλευρά. Πέναλτι ήταν, όπως πέναλτι ήταν και του Παναθηναϊκού και το δεύτερο της ΑΕΚ. Στον πειθαρχικό έλεγχο τα έκανε θάλασσα ο Γερμανός, που χάρισε κάρτες στον Μουκουντί και τον Μάνταλο και όπως φαίνεται η δεύτερη του Μαρίν δεν είναι. Τραγικός διαιτητής ήταν γενικά και δεν πρέπει να ξαναέρθει. Φυσικά αν αυτά τα πέναλτι (που ήταν) δινόντουσαν στον Παναθηναϊκό πιστεύω, ότι θα είχε ξεσηκωθεί ο τόπος, αλλά εγώ την προπαγάνδα τη σιχαίνομαι και δεν θα γίνω σαν τους άλλους. Θα λέω, ότι βλέπω. Αλλοι παίρνουν πέναλτι δώρα στην κακή τους μέρα και τα βαφτίζουν πραγματικά πέναλτι.

*Θα πει κάποιος από την άλλη πλευρά, ότι δώρο έκανε και ο Στρακόσια και γλίστρησε στο γκολ του Τετέ. Ναι η ΑΕΚ έκανε ένα δώρο, ο Παναθηναϊκός έκανε πέντε. Τα τρία γκολ, την αποβολή και το χαμένο πέναλτι...