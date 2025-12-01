Ρέλβας: «Τα πήγαμε πολύ καλά - Να έχουμε ανάλογη συνέχεια»

Ο Ρέλβας μίλησε μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού με 3-2 εκτός έδρας και στάθηκε στην πολύ καλή εβδομάδα μόνο με νίκες, αλλά και τη συνέχεια.

Όσα ανέφερε ο στόπερ της ΑΕΚ στις δηλώσεις του μετά το ντέρμπι εναντίον του Παναθηναϊκού.

«Ηταν μια δύσκολη εβδομάδα. Είχαμε δύσκολα παιχνίδια. Τα πήγαμε πολύ καλά. Πήραμε θετικά αποτελέσματα. Πρέπει να έχουμε την κατάλληλη συνέχεια. Να κερδίσαμε σημαντικά ματς, αλλά να δώσουμε συνέχεια. Να είμαστε το ίδιο συγκεντρωμένοι για να κλείσουμε τη νέα χρονιά καλά και να μπούμε στο νέο έτος με τον ίδιο τρόπο».

Για την ένταση της ΑΕΚ, το στόχο που έχει πλέον στο γήπεδο κι αν το νιώθουν οι ίδιοι οι παίκτες, εκτός από τα αποτελέσματα;

«Ναι, η ομάδα θεωρώ ότι μπορεί να έχει περισσότερη ένταση. Δεν είχε έλλειψη συγκέντρωσης. Η ομάδα «δένει» περισσότερο στο γήπεδο. Φαίνεται όταν κάνουμε επίθεση, αλλά και άμυνα. Έχουμε ποιοτικούς παίκτες μπροστά. είναι… φρούτο, είναι καρπός που πλέον αρχίζει να αποδίδει. Πρέπει να συνεχίσουμε».