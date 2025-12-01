Πήλιος: «Το να κερδίζεις ένα ντέρμπι είναι μεγάλο πράγμα - Σημασία έχουν οι βαθμοί»

Στη σπουδαιότητα της νίκης που πέτυχε η ΑΕΚ μέσα στη Λεωφόρο στάθηκε ο Σταύρος Πήλιος ο οποίος επισήμανε πως σε τέτοια παιχνίδια έχουν σημασία οι βαθμοί. Επίσης εξήγησε πως η ομάδα του βρίσκεται πλέον σε ένα καλό φεγγάρι, ενώ παραδέχτηκε πως κάνει πέναλτι στον Τετέ.

Αναλυτικά είπε: «Τρεις νίκες και δυο μεγάλα διπλά. Η ομάδα είναι καλά. Το δείχνει.Μπήκαμε καλά. Είχαμε τον έλεγχο. Αναγκάσαμε τον Παναθηναϊκό με κάποια λάθη, με την πίεση που του ασκήσαμε, όπως στην φάση με τον Γκάτσι και την κόκκινη στον Τουμπά. Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών. Όποιος κάνει τα λιγότερα κερδίζει. Είναι νωρίς να μιλήσουμε για τίτλο. Δυσκολεύονται οι ομάδες σε πολλά παιχνίδια όπως βλέπουμε».

Για τη φάση που πέναλτι που έκανε στον Τετέ;

«Είναι πέναλτι νομίζω. Συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο αυτά. Σημασία έχει που κέρδισε η ΑΕΚ και προχωράμε. Το να κερδίζεις ένα ντέρμπι είναι μεγάλο πράγμα, σου δίνει αυτοπεποίθηση. Από τον ΟΦΗ και μετά είμαστε πολύ καλά. Κερδίζουμε. Σημασία έχουν οι βαθμοί. Εχουμε πολύ δρόμο».

Για το ενδιαφέρον της Εθνικής Αλβανίας να τον καλέσουν στα ματς του Μαρτίου;

«Είναι τιμή. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Είναι τον Μάρτη τα παιχνίδι. Ειμαι συγκεντρωμένος εδώ, να παίξουμε τα παιχνίδια και βλέπουμε».

Για τον Πενράις:

«Ο Τζέιμ είναι επαγγελματίας. Βοηθάει ο ένας τον άλλο. Είναι και πολύ καλός άνθρωπος. Εχουμε φτιάξει ένα δίδυμο μαγικό».