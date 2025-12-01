Το «θωρηκτό» Λούκα και μια... άμυνα που «πυροβολούσε» τον εαυτό της!

Ο Βασίλης Βέργης γράφει για την ντερμπάρα η οποία ανέδειξε την ΑΕΚ που προσδοκούσε ο Νίκολιτς και τελείωσε τον ΠΑΟ από τον τίτλο

Η 12η αγωνιστική έχει πολλές ειδήσεις, αλλά μία κυρίαρχη: Στην κούρσα για τον τίτλο έμειναν οριστικά τρεις καθώς ο Παναθηναϊκός "αποχαιρέτησε". Η ΑΕΚ τον πέταξε... και τυπικά εκτός, με το μεγάλο "διπλό" στη Λεωφόρο που έστειλε τους πράσινους στο χάος του -13, -11 και -10 με ματς λιγότερο.

Τρεις ομάδες -Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ θα παλέψουν για το πρωτάθλημα. Το "φώναξαν" με τις σπουδαίες νίκες τους σε τούτη την κρίσιμη στροφή. Ο Παναθηναϊκός με τον Ράφα Μπενίτεθ θα ρίξει το βάρος του στην Ευρώπη και ταυτόχρονα θα συνεχίσει ο Ισπανός να διαβάζει και να αξιολογεί το ρόστερ του, το οποίο έχει αδυναμίες που του κόστισαν και στο συγκεκριμένο ντέρμπι. Αλλά αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια.

Η βραδιά ανήκει στην θριαμβεύτρια ΑΕΚ και στον Μάρκο Νίκολιτς στο κορυφαίο, έως τώρα, αποτέλεσμά του στον πάγκο της. Ένα "διπλό" σε ελληνικό ντέρμπι που ήρθε έπειτα από 4 μέρες όπου η ΑΕΚ πέτυχε την ιστορική πρώτη της νίκη στην Ιταλία, επί της Φιορεντίνα.

Το "θωρηκτό" της Ένωσης, ο Λούκα Γιόβιτς, έχει αρχίσει να κάνει απόσβεση των 2,5 εκατ. ευρώ ετησίως. Ηγήθηκε της ομάδας του και μαζί με τον καταπληκτικό -ξανά!- Ορμπελίν Πινέδα ήταν οι "προπονητές" του Νίκολιτς στο χορτάρι.

Η ΑΕΚ μπήκε πολύ διαβασμένη στη Λεωφόρο και στο πρώτο ημίχρονο απονεύρωσε εντελώς τον Παναθηναϊκό που με το ίδιο σύστημα της περασμένης Πέμπτης 3-4-2-1 επιδίωξε να βγάλει ανάλογες εντάσεις. Ομως η Ενωση έσπασε το πρεσάρισμα του τριφυλλιού και με το πρώτο γκολ του Γιόβιτς άρχισε να χτίζει το πλεονέκτημά της και να τιμωρεί μια άμυνα η οποία "πυροβολούσε" τα πόδια της ομάδας της.

Θυμηθείτε πόσα τιμώρησε η ομάδα του Νίκολιτς:

1. Στο 0-1 ο Γεντβάι κράτησε εντός παιχνιδιού τον Γιόβιτς ο οποίος με σεντερφορίσια κεφαλιά άνοιξε το σκορ.

2. Λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου ο Τουμπά ανέτρεψε τον Σέρβο, 0-2 και τεράστιο προβάδισμα της Ένωσης.

3. Το επιπόλαιο γύρισμα του Πάλμερ Μπράουν στον Τουμπά, ο οποίος ανέτρεψε τον Γκατσίνοβιτς και πήρε σωστά 2η κίτρινη κάρτα αφήνοντας τον ΠΑΟ με 10 παίκτες, αναγκάζοντας τον Μπενίτεθ (που μόλις είχε κάνει 3 αλλαγές) να βαφτίζει κατά συνθήκη πλάγιους μπακ!

4. Και το... κερασάκι στην τούρτα ένα λεπτό μετά την τρομερή επιστροφή του Παναθηναϊκού και το 2-2: Το διπλό λάθος Πάλμερ Μπράουν και Ντραγκόφσκι που τους έπιασε... κορόιδα ο Κοϊτά και πήρε το πέναλτι νίκης για την ΑΕΚ.

Οσες προσπάθειες έκανε το τριφύλλι να γλιτώσει την ήττα κυρίως στο β' ημίχρονο, την κατέστρεφε η άμυνά του και την τιμωρούσε η ΑΕΚ.

Ναι, η Ενωση δεν αντέδρασε σωστά στην μεγάλη αντεπίθεση που εξαπέλυσε ο Παναθηναϊκός των 10 παικτών. Ναι, μπορεί δικαιολογημένα να φωνάζει για την απόλυτα ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ 2η κίτρινη κάρτα - αποβολή του Μάριν από τον κάκιστο Γερμανό διαιτητή Σρέντερ. Αλλά αν το ντέρμπι τελείωνε ισόπαλο στην ΑΕΚ θα υπήρχε μουρμούρα για την χαμένη ευκαιρία και στον Παναθηναϊκό χαρά για τον τρόπο που το γύρισε.

Ομως η ομάδα του Νίκολιτς βρήκε τον τρόπο στο φινάλε να πάρει αυτό που άξιζε με βάση το γεγονός ότι ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο μέρος. Ταυτόχρονα οφείλει να προβληματιστεί για τον τρόπο που ο Παναθηναϊκός των ελλείψεων, με μια 10άδα η οποία είχε μπακ τον Σιώπη και τον Ζαρουρί (!), μπόρεσε να επιστρέψει.

Θα πει κάποιος ότι αυτό πιθανώς να μην είχε συμβεί αν δεν είχε δεχτεί ένα... απίθανο γκολ ο Στρακόσια, από κεφαλιά του Τετέ, για το οποίο ευθύνεται το γλίστρημα του γκολκίπερ της ΑΕΚ. Συνέβη όμως. Και ήταν ένα από τα πολλά γλιστρήματα ποδοσφαιριστών σε αυτό το χόρτο, αλλά το συγκεκριμένο το πλήρωσε η ΑΕΚ με απρόσμενο γκολ. Ο Στρακόσια, φυσικά, πιστώνεται την απόκρουση στο πέναλτι του Σβιντέρσκι που κράτησε "σημαιοφόρο" την ομάδα του στο ημίχρονο που έχτισε τη νίκη της.

Το αποτέλεσμα είναι εκείνο που πάντα θρέφει τις ομάδες. Και η ΑΕΚ με συνεχείς νίκες έφτιαξε τη ζωή της τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στην Ευρώπη. Αρχίζει να δημιουργεί στο χορτάρι μέρος εκείνων που είχε ο Νίκολιτς στο μυαλό του πριν το ξεκίνημα της σεζόν, ανεβάζει την ψυχολογία της και περιμένει τον Ιανουάριο για ποιοτικές προσθήκες που θα της δώσουν βάθος στην κούρσα για τη μάχη του τίτλου.

Έχουμε επαινέσει πολλάκις τον τελευταίο καιρό τον Ράφα Μπενίτεθ για τον τρόπο που καταφέρνει να παίρνει από το συγκεκριμένο ρόστερ -με τις απουσίες που υπάρχουν αλλά και τις δεδομένες αδυναμίες- το 101%. Μόνο που ο Ισπανός είναι προπονητής, όχι μάγος. Τα τεράστια προσωπικά λάθη των παικτών της άμυνάς του δεν μπορεί να τα αποτρέψει ο άνθρωπος. Εκείνο που μπορεί -και πρέπει- να κάνει είναι σταδιακές διορθώσεις για να καταφέρει κάποια στιγμή το ρόστερ να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Παναθηναϊκού για πρωταθλητισμό.