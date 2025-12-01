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Τα highlights από τη νίκη της AEK στο ντέρμπι της Λεωφόρου (vid)

Ποδόσφαιρο
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Γκολ και φάσεις από τη νίκη της ΑΕΚ με 3-2 επί του Παναθηναϊκού στο γήπεδο της Λεωφόρου.
Τα highlights από τη νίκη της AEK στο ντέρμπι της Λεωφόρου (vid)