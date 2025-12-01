H Tζιρόνα με γκολ του Ουναΐ γκρέμισε την Ρεάλ από την κορυφή - Έσωσε τον βαθμό ο Μπαπέ

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Χιρόνα. Αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 μετρώντας τρίτη διαδοχική ισοπαλία στο πρωτάθλημα, αποτέλεσμα που την έριξε από την κορυφή, με την Μπαρτσελόνα πλέον να οδηγεί την κούρσα.

«Χλιαρό» πρώτο ημίχρονο, με τη Ρεάλ να μην μπορεί να επιβάλει το ρυθμό της. Η ποιότητα των «μερένχες» έφερε γκολ στο 40′, ωστόσο αυτό ακυρώθηκε μετά από υπόδειξη του VAR για χέρι του σκόρερ Εμπαπέ.

Η «βασίλισσα» όχι μόνο δεν μπόρεσε να πάει στο ημίχρονο μπροστά στο σκορ, αλλά είχε και τη Χιρόνα να προηγείται στο 45′, χάρη σε τέρμα του Ουναΐ, με τον Τσιγκάνοφ να πιστώνεται την ασίστ.

Στο δεύτερο μέρος η απόδοση της Ρεάλ ανέβηκε κατακόρυφα. Η πίεση των παικτών του Τσάμπι Αλόνσο καρποφόρησε στο 67′ με τον Εμπαπέ να ευστοχεί σε εκτέλεση πέναλτι για το 1-1.

Εμπαπέ, Ροντρίγκο και Βινίσιους άγγιξαν την ανατροπή, ωστόσο στερήθηκαν ψυχραιμίας, το αποτέλεσμα δεν άλλαξε και η Ρεάλ υποχρεώθηκε σε νέα απώλεια βαθμών που την έριξε από την κορυφή του πρωταθλήματος.