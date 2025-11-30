Η Νάπολι πέρασε από το «Ολίμπικο» με αέρα πρωταθλήτριας

Με κυριαρχική εμφάνιση η Νάπολι επικράτησε στο «Ολίμπικο» της Ρόμα 1-0, αποτέλεσμα που την έφερε στην κορυφή της Serie A, ισόβαθμη με τη Μίλαν.

Πριν καν συμπληρωθούν δέκα λεπτά η Νάπολι άγγιξε το γκολ. Ο Νέρες τροφοδότησε τον Λανγκ, με τον τελευταίο να βγαίνει μόνος απέναντι στον Σβιλάρ, αλλά να αστοχεί δραματικά.

Εναέριο σουτ του Ντι Λορέντζο στο 20′ μετά από σέντρα του Νέρες, η μπάλα πέρασε λίγο άουτ από το αριστερό κάθετο δοκάρι. Νέα φάση με πρωταγωνιστή τον Λανγκ στο 29′, ωραίο σουτ από τα αριστερά, έδιωξε με υπερένταση ο πορτιέρε της Ρόμα.

Στο 39′ οι «παρτενοπέι» μετουσίωσαν την υπεροχή τους σε γκολ, ανοίγοντας το σκορ με τον Νέρες. Υποδειγματική αντεπίθεση, με τον Χόιλουντ να προσφέρει έτοιμο γκολ στον σκόρερ.

Στο δεύτερο ημίχρονο το ματς ξέφυγε από τα όρια του δυνατού και έγινε σκληρό, με τον διαιτητή να μοιράζει κίτρινες στην προσπάθεια να κρατήσει τις ισορροπίες. Σ

το 80′ ο Πολιτάνο προσπάθησε να παραβιάσει την εστία των γηπεδούχων με σουτ από τα 30 μέτρα, με τον Σβιλάρ να μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια.

Μεγαλύτερη ευκαιρία της Ρόμα στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Μιλίνκοβιτς – Σάβιτς να πραγματοποιεί σπουδαία επέμβαση σε δεξί πλασέ του Μπαλντάντσι αποσοβώντας το 1-1.