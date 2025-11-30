Η κριτική της ΑΕΚ: Γιόβιτς παγκόσμιας κλάσης, «Γκάτσι» και Κοϊτά καθόρισαν επίσης το ντέρμπι!

Η ΑΕΚ πέτυχε σπουδαίο διπλό μέσα στη Λεωφόρο επί του Παναθηναϊκού με τον Λούκα Γιόβιτς να σημειώνει χατ τρικ και να βάζει την υπογραφή του φαρδιά πλατιά, κλειδί ο σύνθετος ρόλος του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς και η είσοδος του Κοϊτά στο ματς που κερδίζει το πέναλτι για το 2-3.

Στρακόσια 7

Κομβικός και πρωταγωνιστής στο πρώτο μέρος όπου είχε την σπουδαία επέμβαση στην εκτέλεση πέναλτι του Σφιντέρσκι, ωστόσο στην επανάληψη είχε το λάθος στο γκολ του Τετέ καθώς γλιστρά και δεν μπορεί να αντιδράσει όντας και άτυχος προφανώς. Στο 2-2 του Τζούριτσιτς δεν φέρει ευθύνη αφού τον άφησαν εκτεθειμένο οι αμυντικοί του.

Ρότα 8

Ολοκληρωμένο ματς από τον Ρότα. Τα πήγε εξαιρετικά απέναντι στον Ζαρουρί ανασταλτικά, ενώ έδωσε πολλά πράγματα και επιθετικά με τις προωθήσεις του. Με χάιλαιτ, την εξαιρετική σέντρα ακριβείας που εξελίχθηκε σε ασίστ για το 0-1 του Γιόβιτς.

Μουκουντί 8

Βράχος. Έμοιαζε ανίκητος ψηλά και χαμηλά, βγάζοντας σκληράδα, αποφασιστικότητα και συγκέντρωση. Ήταν κυρίαρχος στον χώρο ευθύνης του και βγήκε νικητής στις περισσότερες μονομαχίες που έδωσε.

Ρέλβας 8

Εξαιρετικά τα πήγε και ο Ρέλβας. Σωστό διάβασμα του παιχνιδιού, αποτελεσματικότητα στα μαρκαρίσματα του και άριστη συνεργασία με τον Μουκουντί. Βοήθησε σημαντικά όπως πάντα και στο build up χτίζοντας με ηρεμία τις επιθέσεις από πίσω.

Πήλιος 6

Αντιμετώπισε προβλήματα στο πρώτο 45λεπτο που αγωνίστηκε. Του βγήκε ενδεχομένως η κούραση από τη Φλωρεντία όπου εκεί έκανε σπουδαίο παιχνίδι και δεν είχε σωστές αποφάσεις. Είναι εκείνος που με απρόσεκτο μαρκάρισμα κάνει το πέναλτι στον Τετέ αφού πρώτα τον χάνει. Στην ανάπαυλα ο Νίκολιτς τον αντικατέστησε, με τον Πήλιο να ειναι θυμίζουμε κιτρινισμένος.

Πινέδα 8

Παίζει σερί με το πόδι στο… γκάζι και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Έκανε ακόμα ένα μεγάλο παιχνίδι και όργωσε τον χώρο του άξονα κινούμενος σαν box to box. Ναι μεν ήταν δίδυμο με τον Μάνταλο στα χαφ, όμως κινούνταν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του γηπέδου. Έκοβε, έραβε, δημιουργούσε. Και τα έκανε όλα τέλεια! Αν δεν είχε και το γλίστρημα (που είναι κυρίως θέμα ατυχίας) στο 2-2 του Τζούριτσιτς…

Μάνταλος 8

Παιχνίδι υψηλού επιπέδου και από τον Μάνταλο. Είχε ισορροπία μέσα στον αγωνιστικό χώρο παίζοντας ως δίδυμο στα χάφ με τον Πινέδα και πήρε τις σωστές αποφάσεις με την μπάλα στα πόδια με αποκορύφωμα την φανταστική κάθετη στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους όπου οδήγησε στο κερδισμένο πέναλτι του Γιόβιτς. Η απόδοση του αρχηγού της ΑΕΚ σε μεγάλο βαθμό έφερε και την κιτρινόμαυρη υπεροχή στον άξονα. Δυστυχώς, αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού και αντικαταστάθηκε αναγκαστικά στην ανάπαυλα.

Γκατσίνοβιτς 9

Ξανά βασικός, ξανά μεγάλο παιχνίδι από έναν Γκατσίνοβιτς που αρχίζει και θυμίζει τον παίκτη της πρώτης σεζόν του νταμπλ. Έπαιξε σε έναν σύνθετο ρόλο πίσω από τον Γιόβιτς και έκανε τη διαφορά. Αμέτρητα τρεξίματα, σωστές αποφάσεις με την μπάλα στα πόδια και υψηλά επίπεδα δημιουργίας. Στην επανάληψη είναι αυτός που κερδίζει την αποβολή του Τουμπά.

Ζοάο Μάριο 6

Είχε καλές και κακές στιγμές μέσα στο 90λεπτο. Βοήθησε στο κομμάτι της δημιουργίας αλλά και στην κάλυψη των χώρων αλλά έκανε και αρκετά λάθη με την μπάλα στα πόδια που με την ποιότητα του θα μπορούσε να τα αποφύγει.

Καλοσκάμης 7

Έπαιξε στο δεξί άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής. Ήταν μαχητικός, έδωσε βοήθειες τακτικά με ντουμπλαρίσματα και ήταν καλός με την μπάλα στα πόδια χωρίς να πιάσει κάποια σπουδαία απόδοση.

Γιόβιτς 10

Το πρόσωπο του ντέρμπι. Ο απόλυτος πρωταγωνιστής και MVP! Κινείται πανέξυπνα στην φάση του 0-1 και σκοράρει με άπιαστη κεφαλιά, ενώ το δεύτερο τέρμα έρχεται με μαγική εκτέλεση πέναλτι αλά Πανένκα. Εκτός από τα δυο γκολ με τα οποία έκρινε το ντέρμπι, είχε μια ολοκληρωμένη παρουσία στην κορυφή!

Οι αλλαγές

Μαρίν 6

Πέρασε αντί του Μάνταλου στον άξονα αλλά δεν μπόρεσε να προσφέρει ανάλογη ηρεμία. Υπήρχε νευρικότητα στον συγκεκριμένο χώρο κατα διαστήματα στην επανάληψη, με τον Ρουμάνο και την ΑΕΚ γενικότερα να έχει πρόβλημα στις μεταβάσεις του αντιπάλου. Αποβλήθηκε αδίκως στο φινάλε από τον Γερμανό Σρέντερ…

Πενράις 6

Ο Στρακόσα έχει τη βασική ευθύνη στο γκολ του Τετέ αλλά και ο Σκωτσέζος είχε κακή τοποθέτηση. Για την ακρίβεια, χάνει τον παίκτη του Παναθηναϊκού και γίνεται η ζημιά, ενώ και γενικότερα δεν πατούσε καλά στο τερέν.

Κοϊτά 9

Αγωνίστηκε στο δεξί άκρο της μεσοεπιεθτικής γραμμής. Έφερε φρεσκάδα και τρεξίματα. Δεν είχε τις πιο σωστές αποφάσεις, πήρε όμως την ΠΙΟ ΚΡΙΣΙΜΗ. Καθώς είναι αυτός που κινείται πανέξυπνα και κερδίζει το πέναλτι στις καθυστερήσεις μπαίνοντας ανάμεσα από Μπράουν-Ντραγκόφσκι.

Περέιρα 7

Πέρασε αντί του Ζοάο Μάριο πηγαίνοντας στον άξονα με τον Γκάτσι να έρχεται αριστερά. Έφερε ως έναν βαθμό τρεξίματα αλλά μέχρι εκεί.

Γκρούγιτς -

Αγωνίστηκε λίγο για να κριθεί. Είχε πάντως την ωραία ενέργεια στο φινάλε που θα μπορούσε να φέρει και ένα τέταρτο τέρμα του Γιόβιτς.

Ο προπονητής

Νίκολιτς 9

Παρουσίασε στο πρώτο 45λεπτο μια ΑΕΚ άριστα διαβασμένη. Μια ΑΕΚ έτοιμη πνευματικά και αγωνιστικά. Η διάταξη (4-4-1-1) με τον Γκατσίνοβιτς σε σύνθετο ρόλο πίσω από τον Γιόβιτς του βγήκε 100%, όπως του βγήκε γενικότερα το πλάνο καθώς υπήρχε σε μεγάλο βαθμό έλεγχος των χώρων και του ρυθμού. Το πρώτο 45λεπτο ολοκληρώθηκε ονειρικά με την ομάδα του μπροστά στο σκορ. Στην επανάληψη χάθηκε κάπως η συγκέντρωση κυρίως μετά την αποβολή του Παναθηναϊκού καθώς επικράτησε εφησυχασμός με αποτέλεσμα η ΑΕΚ να το πληρώσει και ο αντίπαλος να επιστρέψει. Σε αυτό το χρονικό σημείο όπου η ομάδα έβγαλε προβληματική εικόνα ο Νίκολιτς παρενέβη, η αλήθεια είναι ότι οι αλλαγές του Μαρίν-Πενράις όχι μόνον δεν του έδωσαν τίποτα αλλά έφεραν και επιπλέον προβλήματα ωστόσο η χρησιμοποίηση του Κοϊτά ήταν αυτή που έκανε τη διαφορά καθώς αυτός είναι που κερδίζει το πέναλτι στο φινάλε για το 2-3. Σε κάθε περίπτωση, με τα όποια προβλήματα υπήρξαν στην επανάληψη, ο Νίκολιτς πιστώνεται όχι μόνο τον αποψινό θρίαμβο μέσα στη Λεωφόρο αλλά τη γενικότερη κατακόρυφη άνοδο της ΑΕΚ η οποία μην ξεχνάμε προέρχεται από το τεράστιο διπλό στη Φλωρεντία και μέτρα κι άλλες δυο νίκες προηγουμένως στο πρωτάθλημα με ΟΦΗ-Αρη.