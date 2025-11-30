Ανησυχία για Ρέτσο στον Ολυμπιακό

Ο Παναγιώτης Ρέτσος αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού στο τέλος του πρώτου μέρους με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο και υπάρχουν φόβοι για θλάση.

Ανησυχία υπάρχει στο «στρατόπεδο» των Πειραιωτών, μετά τον τραυματισμό του Ρέτσου και την αναγκαστική του αλλαγή στο τέλος του πρώτου μέρους με τον Παναιτωλικό.

Λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους έπιασε τον προσαγωγό του, πέφτοντας στο γρασίδι, ενώ ζήτησε να γίνει αλλαγή από τον Καλογερόπουλο.

Τη Δευτέρα θα υποβληθεί σε μαγνητική για να διαπιστωθεί το ακριβές πρόβλημα που αντιμετωπίζει, υπό τον φόβο της θλάσης που θα τον αφήσει εκτός για αρκετές εβδομάδες σε αυτό το άσχημο σενάριο.

Ο Ολυμπιακός έχει συνεχόμενα ματς σε Ευρώπη και Ελλάδα, ενώ η πιθανή απουσία του Ρέτσου θα δημιουργήσει πρόβλημα στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.