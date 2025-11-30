Βαθμολογία Super League: Στην κορυφή ο Ολυμπιακός, τεράστια διπλά για ΠΑΟΚ, ΑΕΚ

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες για την 12η αγωνιστική έχει ως εξής:
|1. Ολυμπιακός
|12
|31
|27-7
|2. ΠΑΟΚ
|12
|29
|26-9
|3. ΑΕΚ
|12
|28
|15-9
|4. Λεβαδειακός
|12
|21
|30-16
|5, Βόλος ΝΠΣ
|12
|21
|15-15
|6. Παναθηναϊκός
|11
|18
|17-12
|7. Άρης
|12
|16
|11-13
|8. Κηφισιά
|12
|15
|20-21
|9. Παναιτωλικός
|12
|12
|13-18
|10. Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ
|12
|11
|14-17
|11. Ατρόμητος
|12
|9
|11-16
|12. ΟΦΗ
|11
|9
|11-22
|13. ΑΕΛ Novibet
|12
|7
|11-22
|14. Πανσερραϊκός
|12
|5
|7-31
* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.
1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:
Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:
i. το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
iv. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
v. οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
vi. η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
vii. οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (13η)
Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025
17:00: Ολυμπιακός - ΟΦΗ
20:30: Βόλος ΝΠΣ - Κηφισιά
Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025
17:00: Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ - Λεβαδειακός
17:30: ΑΕΛ Novibet - Παναθηναϊκός
19:30: ΠΑΟΚ - Άρης
21:00: ΑΕΚ - Ατρόμητος
Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025
18:00: Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός