Βαθμολογία Super League: Στην κορυφή ο Ολυμπιακός, τεράστια διπλά για ΠΑΟΚ, ΑΕΚ

Τα γκολ τριών σέντερ-φορ (Ελ Κααμπί, Γιακουμάκης, Γιόβιτς) σημάδεψαν την αγωνιστική, με τους Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ να παίρνουν πολύ μεγάλες εκτός έδρας νίκες και τον Παναθηναϊκό μετά το 2-3 από την Ένωση να μένει πια στο -13 από την κορυφή.

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες για την 12η αγωνιστική έχει ως εξής:

1. Ολυμπιακός 12 31 27-7 2. ΠΑΟΚ 12 29 26-9 3. ΑΕΚ 12 28 15-9 4. Λεβαδειακός 12 21 30-16 5, Βόλος ΝΠΣ 12 21 15-15 6. Παναθηναϊκός 11 18 17-12 7. Άρης 12 16 11-13 8. Κηφισιά 12 15 20-21 9. Παναιτωλικός 12 12 13-18 10. Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ 12 11 14-17 11. Ατρόμητος 12 9 11-16 12. ΟΦΗ 11 9 11-22 13. ΑΕΛ Novibet 12 7 11-22 14. Πανσερραϊκός 12 5 7-31

* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.

1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

i. το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

iv. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

v. οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vi. η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vii. οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (13η)

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025

17:00: Ολυμπιακός - ΟΦΗ

20:30: Βόλος ΝΠΣ - Κηφισιά

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025

17:00: Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ - Λεβαδειακός

17:30: ΑΕΛ Novibet - Παναθηναϊκός

19:30: ΠΑΟΚ - Άρης

21:00: ΑΕΚ - Ατρόμητος

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025

18:00: Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός