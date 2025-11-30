MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Δεύτερη κίτρινη και κόκκινη κάρτα στον Τουμπά, με 10 ο Παναθηναϊκός (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Με 10 παίκτες από το 64' και μετά ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ, καθώς ο Τουμπά ανέτρεψε τον Γκατσίνοβιτς και δέχθηκε την δεύτερη κίτρινη και την κόκκινη κάρτα.

Δείτε παρακάτω:

Δεύτερη κίτρινη και κόκκινη κάρτα στον Τουμπά, με 10 ο Παναθηναϊκός (vid)