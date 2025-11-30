Δεύτερη κίτρινη και κόκκινη κάρτα στον Τουμπά, με 10 ο Παναθηναϊκός (vid)

Με 10 παίκτες από το 64' και μετά ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ, καθώς ο Τουμπά ανέτρεψε τον Γκατσίνοβιτς και δέχθηκε την δεύτερη κίτρινη και την κόκκινη κάρτα.

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