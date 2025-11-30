Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Δεύτερη κίτρινη και κόκκινη κάρτα στον Τουμπά, με 10 ο Παναθηναϊκός (vid) 30-11-2025 22:45 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός ΑΕΚ ΠΡΟΣΩΠΑ Αχμέντ Τουμπά 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Με 10 παίκτες από το 64' και μετά ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ, καθώς ο Τουμπά ανέτρεψε τον Γκατσίνοβιτς και δέχθηκε την δεύτερη κίτρινη και την κόκκινη κάρτα. Δείτε παρακάτω: Η έκπληξη στα 10άρια του Παναθηναϊκού του χρόνου menshouse.gr Άλλα περίμεναν: Τι ποσοστό δίνει στο κόμμα Σαμαρά η κρυφή δημοσκόπηση που έκανε το Μαξίμου instanews.gr Τι κρύβεται πίσω από το deal του ΣΚΑΪ με το Κύπελλο και γιατί είναι μόνο η αρχή dailymedia.gr Η μητέρα των μαχών: Ποιοι θα είναι στην περιγραφή και το σχόλιο του μεγάλου Game 5 των αιωνίων στο ΣΕΦ dailymedia.gr Δεν θα είναι ο Πολάκης: Η απόλυτη έκπληξη με τον νέο αρχηγό του Σύριζα instanews.gr Ηγέτης ακόμα κι εάν μπει στο 35': Παίκτης- κεφάλαιο για τον ΠΑΟ menshouse.gr Οι μεγάλοι της Ευρωλίγκας καραδοκούν: 4+1 Ευρωπαίοι ΝΒΑers που μένουν ελεύθεροι το καλοκαίρι menshouse.gr Κουίζ ομιλείτε ελληνικά: Εάν τερματίσεις αυτό το τεστ αυξανόμενης δυσκολίας έχεις γνώσεις Μπαμπινιώτη menshouse.gr Δεύτερη κίτρινη και κόκκινη κάρτα στον Τουμπά, με 10 ο Παναθηναϊκός (vid) SHARE