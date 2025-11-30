Koυβεντίδης: «Απλωμένο χέρι, δεν δόθηκε πέναλτι - Αν το μαρκάρισμα ήταν στον Ντέλια, ούτε κίτρινη!» (pic)

Αιχμηρό ποστάρισμα του διευθυντή επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Γιώργου Κουβεντίδη, έχοντας παράπονα από την κάτι παραπάνω από αμφιλεγόμενη διαιτησία του Σιδηρόπουλου στη Λιβαδειά.

Ο ΠΑΟΚ πέρασε δια πυρός και σιδήρου από την Βοιωτία, νικώντας με 2-3 και παρά το γεγονός ότι στο τελευταίο διάστημα του αγώνα έπαιζε με 10 παίκτες εξαιτίας της αποβολής του Μεϊτέ.

Ο διευθυντής επικοινωνίας της ασπρόμαυρης ΠΑΕ, Γιώργος Κουβεντίδης, προχώρησε σε ένα αιχμηρό post στα social media, κάνοντας λόγο για πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ σε χέρι του Λιάγκα που δεν δόθηκε, ενώ για την κόκκινη, σχολίασε πως αν ήταν το πάτημα στον Κωνσταντέλια, ίσως να μην δινόταν... καν κάρτα!

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

«Ένα απλωμένο χέρι σταματάει μια μπάλα, αλλά δεν είναι πέναλτι.

Μια προσπάθεια να παίξει κάποιος τη μπάλα, αλλά βρίσκει τον αντίπαλο, είναι απευθείας κόκκινη κι ας διαφωνεί ο VAR.

Αν το μαρκάρισμα ήταν στον αχιλλειο του Κωνσταντελια, ισως δε θα ήταν ούτε κίτρινη.

Αυτή η ομάδα αρνείται να παραδοθεί, γιατί είναι φτιαγμένη να πολεμάει μέχρι τελευταίας ρανίδος, χωρίς να λογαριάζει τίποτα και καμία αντιξοότητα».