Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Το πέναλτι που ζήτησε ο Παναθηναϊκός για χέρι του Ρέλβας (vid) 30-11-2025 22:12 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 40' ο Παναθηναϊκός ζήτησε πέναλτι για χέρι του Ρέλβας σε σέντρα του Καλάμπρια από δεξιά, διαιτητής και VAR όμως, είχαν διαφορετική άποψη. Η επίμαχη φάση Η μητέρα των μαχών: Ποιοι θα είναι στην περιγραφή και το σχόλιο του μεγάλου Game 5 των αιωνίων στο ΣΕΦ dailymedia.gr Χωρίς αμάξι, με τιμές απ’ το παρελθόν: Το υποτιμημένο νησί που τα προσφέρει όλα σε απόσταση αναπνοής menshouse.gr Ξαφνική βόμβα: Η μεταγραφή Ανδρουλάκη που ταράζει τα νερά εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ instanews.gr Η έκπληξη στα 10άρια του Παναθηναϊκού του χρόνου menshouse.gr Απ’ τα πρώτα που θα πάρει: Το μέτρο-τομή που ο Τσίπρας θεωρεί ότι θα τον ανεβάσει +2 μονάδες στις δημοσκοπήσεις instanews.gr Το πακέτο του παικταρά Χουάνγκ Ιν-Μπέομ: Το μοντέλο χαφ που ψάχνουν όλες οι ομάδες του Big-4 menshouse.gr Το 92% χάνει απ’ την πρώτη ερώτηση: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το κουίζ ιστορίας είσαι φωτεινό μυαλό menshouse.gr Τι κρύβεται πίσω από το deal του ΣΚΑΪ με το Κύπελλο και γιατί είναι μόνο η αρχή dailymedia.gr Το πέναλτι που ζήτησε ο Παναθηναϊκός για χέρι του Ρέλβας (vid) SHARE