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Το πέναλτι που ζήτησε ο Παναθηναϊκός για χέρι του Ρέλβας (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 40' ο Παναθηναϊκός ζήτησε πέναλτι για χέρι του Ρέλβας σε σέντρα του Καλάμπρια από δεξιά, διαιτητής και VAR όμως, είχαν διαφορετική άποψη.

Η επίμαχη φάση

Το πέναλτι που ζήτησε ο Παναθηναϊκός για χέρι του Ρέλβας (vid)