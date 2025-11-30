Το πέναλτι που ζήτησε ο Παναθηναϊκός για χέρι του Ρέλβας (vid)

Στο 40' ο Παναθηναϊκός ζήτησε πέναλτι για χέρι του Ρέλβας σε σέντρα του Καλάμπρια από δεξιά, διαιτητής και VAR όμως, είχαν διαφορετική άποψη.

Η επίμαχη φάση