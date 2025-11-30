Η κριτική των παικτών του ΠΑΟΚ: Τάισον και Γιακουμάκης «έκλεψαν» τη δόξα του σκόρερ Οζντόεφ

Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ ήταν ο MVP του ΠΑΟΚ για 89 λεπτά, αλλά το... μπάζερ του Γιακουμάκη από την μαγική πάσα του Τάισον, του «έκλεψαν» τη δόξα.

Παβλένκα: Στο 1-0 δεν φέρει ευθύνη, ευθύνη όμως φέρει στο 2-1 του Λεβαδειακού κάνοντας αχρείαστη-ανούσια έξοδο. Παρόλα αυτά έδειξε ξανά την κλάση του, αποκρούοντας εξ επαφής το τελείωμα του Όζμπολτ σε μία φάση-κλειδί.

Κένι: Ξανά θετικότατος, σαν να μην κουράζεται... ποτέ, συμπληρώνοντας συνεχόμενα 90λεπτα.

Κεντζιόρα: Αρκετά λάθη από τον Πολωνό, ο οποίος δικαίως αντικαταστάθηκε, φέροντας ευθύνη στο 2-1 του Λεβαδειακού.

Λόβρεν: Σταθερός χωρίς πολλά λάθη, ενώ δίνει και την κεφαλιά-ασίστ για το 2-2 του Οζντόεφ.

Τέιλορ: Άνευρος και αρκετά αργός στις αντιδράσεις του. Ο αδύναμος κρίκος, που δείχνει να μην προσαρμόζεται -έως τώρα- στα θέλω της ομάδας.

Οζντόεφ: Μπορεί να ήταν άφαντος για 40 λεπτά, όμως το κεφάλι του φέτος είναι από... χρυσό. Δύο κεφαλιές δύο γκολ και μίση νίκη από τον Ρώσο.

Μεϊτέ: Αρνητικός ο Γάλλος, ο οποίος γενικά ήταν αρκετά ασταθής σε όλο το ματς με την κόκκινη να είναι το... αποκορύφωμα.

Ζίβκοβιτς: Συγκλονιστικός ο Σέρβος, που είχε αντοχές μέχρι το 90 λεπτό, ενώ από τα πόδια του ξεκινάνε τα δύο κόρνερ-γκολ του ΠΑΟΚ.

Ιβανούσετς: Παρόλο που δεν είχε κάποια μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει, βελτιώνεται σταδιακά, όπως δήλωσε και ο ίδιος, στα θέλω της ομάδας.

Τάισον: Αν ο Ζίβκοβιτς είχε αντοχές, ο Τάισον είχε τις... διπλάσιες. Απίστευτο σπριντ στο 90' πάσα για... σεμινάριο και 2-3.

Γιακουμάκης: Ο «χρυσός» σκόρερ στο τελευταίο λεπτό με... άψογο πλασέ. Πάντως πέραν αυτού δεν είχε κάποια μεγάλη ευκαιρία για γκολ.

Οι αλλαγές:

Μιχαηλίδης: «Καθάρισε» τα πάντα όσο αγωνίστηκε, με την άμυνα του ΠΑΟΚ να είναι... άλλη με τον Έλληνα στόπερ.

Μπάμπα: Χωρίς λάθη με την αριστερή πλευρά να... ισορροπεί μετά την είσοδό του.

Ντεσπόντοφ: Έπαιξε ελάχιστα, καθώς «θυσιάστηκε» για να υπάρξει ισορροπία λόγω της αποβολής.

Καμαρά: Επέστρεψε μετά 1,5 μήνα χωρίς να μπορεί να κριθεί.