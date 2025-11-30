Μάγκικο διπλό στο cash out του Τάσου

Ολα τα δεδομένα ήταν εναντίον του πριν το παιχνίδι. Ο Τάσαρος το έκανε χειρότερο. Γράφει ο Σταύρος Κόλκας

Το γκολ του Γιακουμάκη στο 90’ μπορει να είναι μία απο τις σημαντικότερες στιγμές στη σεζόν για τον ΠΑΟΚ. Και δεν είναι μόνο το γκολ, είναι πως το έβαλε ένα παιδιά που παίζει χωρίς ουσιαστικά ροτέισον από την αρχή της σεζόν, είχε παιχνίδι την περασμένη Πέμπτη και από την αρχή φαινόταν πως υπερβάλλει εαυτόν για να ανταπεξέλθει.

Την ασίστ στο 90’ την έκανε ο Τάισον που σε εκείνο το σημείο, κέρδισε μονομαχία, έφυγε στον χώρο, ο νεαρότερος αντίπαλός του δεν προλάβε να του κάνει καν φάουλ.

Όλα αυτά, έγιναν σε φάση που ο ΠΑΟΚ είναι έπαιζε με παίκτη λιγότερο, γιατι ο Σιδηρόπουλος έκρινε πως έπρεπε να δεχτεί απευθείας κόκκινη ο Μειτε για ένα πάτημα, οντως στο όριο, αλλά με τον Γάλλο να φαίνεται πως τραβάει το πόδι του και πως το χτύπημα δεν εχει ένταση.

Ήταν ένα χτύπημα, λίγο πιο ελαφρύ από αυτό του Σιώπη στον Κωνσταντέλια, ο οποιος δεν είδε ούτε κίτρινη.

Είχε προηγηθεί ένα χέρι σε σουτ του Τάισον εντός περιοχής της Λειβαδιάς, με τον αμυντικό να το εχει οντως σε φυσικη θέση, αλλά αν θέλω να το δω αλλιώς μεγαλώνει τον όγκο του συνειδητα. Βέβαια δεν παίζαμε και στο Καραισκάκη για να φύγει ο Τάσαρος στην άσπρη βούλα. Εκεί φυσάει ο αέρας και την δείχνει την βούλα.

Ο τρόπος που κινήθηκε γενικά, με έβαλε σε υποψίες. Δεν έχω καμία διάθεση να βιώσω το cash out του Τάσαρου. Καλό θα ήταν να μη ξαναπαίξει ούτε ΠΑΟΚ, ούτε Ολυμπιακό. Αν είναι να αποφασίσει αυτός ποιος θα το πάρει, άστο καλύτερα.

Και γενικά, αυτό που μένει στο διαιτητικό ειπαμε. Ούτε φάουλ στον Σιώπη, απευθείας κόκκινη στον Μειτέ.

Επί της ουσίας βέβαια, χωρίς να το θέλει ο Τάσαρος, καλό μας έκανε.

Από τη μία, ο Μειτέ θα έβγαινε από το γήπεδο έτσι όπως το πήγαινε ο Ράζβαν, μόνο σε μορφή πτώματος. Τώρα αναγκαστικά, δεν θα παίξει την Τετάρτη στο κύπελλο. Να πάρει μία ανάσα ο άνθρωπος.

Το άλλο, ειναι πως μπερδεύτηκε ο Λεβαδειακός. Ξαφνικά έπρεπε να πάρει αυτος τη μπάλα και να σταματήσεινα ψάχνει τις κόντρες.

Βρήκε εν τέλει μία ο ΠΑΟΚ, ο Γιακουμάκης έκλεψε δόξα απο τον Οζντόεφ που πέτυχε άλλα δύο γκολάκια σήμερα και ο ΠΑΟΚ πήρε ένα ακόμα τρίποντο στο πρωτάθλημα. Κόντρα μάλιστα στα πάντα.

Μέσα σε όλα, θα πρέπει να ειδαν στον ΠΑΟΚ πως το θέμα με τα στόπερ ειναι καταλυτικό. Δεν θα βγάζουμε πάντα άσους από τα μανίκια.

Αύριο το πρωί, Μικράς Ασίας 1, μίτινγκ για να αποκτηθεί τώρα ένα στόπερ με ταχύτητα που ξέρει μπάλα.

Δύο πράγματα δεν μπορω να δω άλλο στον ΠΑΟΚ. Τον Τσάλοφ και βέβαια πίσω βήματα από τα στόπερ.

Αντιλαμβάνεστε πως η επιλογή είναι εξίσου σημαντική με αυτή του φορ, ας μη κοροιδευόμαστε.