Κωνσταντινίδης: «Είπαμε ότι θα πεθάνουμε για το τρίποντο!»

Το σχόλιο του άμεσου συνεργάτη του Ραζβάν Λουτσέσκου στην κάμερα της NOVA, Παντελή Κωνσταντινίδη, μετά το σπουδαίο διπλό του ΠΑΟΚ στη Βοιωτία με 2-3.

Όσα είπε:

«Συγχαρητήρια στα παιδιά για την μεγάλη νίκη που πέτυχαν, μείναμε δύο φορές πίσω αλλά είχαμε πει ότι θα πεθάνουμε σήμερα εδώ για τους τρεις βαθμούς. Ήταν ένα πολύ δύσκολο ματς, ο Λεβαδειακός είναι πολύ αξιόμαχη ομάδα, ειδικά αν την δώσεις χώρο. Αυτό που κρατάμε τον απίστευτο χαρακτήρα των παιδιών, πολύ σημαντικό τρίποντο και βαθμολογικά και ψυχολογικά για τη συνέχεια.

Μείναμε με 10 παίκτες και ο Λεβαδειακός άλλαξε τον προσανατολισμό του, ανοίχτηκε και πολλές φορές αυτό το πληρώνεις. Το σημαντικό είναι δεν είναι το πως μπήκαν τα γκολ, αλλά ότι πήραμε ένα ματς σε τόσο δύσκολες συνθήκες!».