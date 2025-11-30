Μουζακίτης: «Τέτοια παιχνίδια σου δίνουν τα πρωταθλήματα...»

Στη σπουδαιότητα της νίκης του Ολυμπιακού στο Αγρίνιο εστίασε ο Μουζακίτης.

Ο νεαρός μέσος ανέφερε χαρακτηριστικά για τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναιτωλικού με 1-0 ότι «τέτοια παιχνίδια είναι που θα σου δώσουν τα πρωταθλήματα» και πρόσθεσε: «άμα παίρνεις κάθε τέτοιο παιχνίδι σε πάει ένα βήμα μπροστά από τους υπόλοιπους στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Ξέρουμε ότι εδώ πέρα είναι μία δύσκολη έδρα και είμαστε αρκετά χαρούμενοι που καταφέραμε και πήραμε τους τρεις βαθμούς.

Είναι μεγάλη τιμή να μιλάει για μένα ο προπονητής της Ρεάλ, ένας τόσο σπουδαίος άνθρωπος και ποδοσφαιριστής που έβλεπα να παίζει όταν ήμουν σε μικρότερη ηλικία. Για το βραβείο που θα πάρω (σ.σ. βραβείο Golden Boy Web για το 2025) είμαι έτοιμος να ταξιδέψω τώρα μπορώ να το έχω στο μυαλό μου γιατί τόσες μέρες είχα τα παιχνίδια και δεν το σκεφτόμουνα».