Μεγάλο «διπλό» της Κ17 του Παναθηναϊκού επί της ΑΕΚ

Η Κ17 του Παναθηναϊκού πέρασε με 2-3 από την έδρα της ΑΕΚ, διατήρησε το αήττητο και ανέβασε την διαφορά από τον «Δικέφαλο» στους 4 βαθμούς.

Το ματς ήταν αρκετά δυνατό από το ξεκίνημα του, με τους «πράσινους» να έχουν συνολικά την πρωτοβουλία των κινήσεων και να καταφέρνουν τελικά να ανοίξουν το σκορ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, με ωραίο πλασέ του Κρητικού.

Στο 55’ το «Τριφύλλι» έφτασε στο 0-2 με κεφαλιά του Δελήμπεη, όμως κάπου εκεί ήρθε η αντίδραση των γηπεδούχων, οι οποίοι με Ποντίκη και Αργυρίου κατάφεραν να ισοφαρίσουν.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε με τον Φώτη, που ήρθε από τον πάγκο στο 65’ και μετά από 14 λεπτά «χάρισε» ένα υπερπολύτιμο τρίποντο στην ομάδα του.

ΑΕΚ: Βαζιντάρης, Ρίννης, Χατζόπουλος, Φιλιππιάδης, Λαμπριανίδης, Στεργιαρόπουλος, Φρατζεσκάκης (57′ Αδάμος), Μαρίνος (71′ Ταμπάκογλου), Γερούκαλης (71′ Κασίδης), Τσαντήλας (46′ Ποντίκης), Αργυρίου.

Παναθηναϊκός: Γείτονας, Καλμπουρτζής, Κουμουκέλης (86΄ Γέχος), Σέμος, Τσίγκας, Μπινιάρης, Κρητικός (75΄ Μανγκανιέλο), Πετούσης, Δελήμπεης (65΄ Φώτης), Καραγκούνης (86΄ Γέχος), Γκαρτζονίκας (75΄Νταμπίζας).